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Эксперты назвали типичные ошибки при готовке макарон

Французские эксперты, кулинар Тифен Кампе и директор Национального научно-исследовательского агрономического института Эрве Тис, рассказали о наиболее распространенных ошибках при приготовлении макарон. Их список приводит РИА Новости.


Наиболее распространенная ошибка – добавлять в макароны оливковое масло при варке, так как этот продукт не смешивается с водой.

Кроме того, часто случаются и другие ошибки: например, макароны опускают не в кипящую воду, забывают помешивать или солят только в последний момент (специя не успевает раствориться).

Еще одна ошибка, по словам экспертов, касается выбора емкости для варки макарон. «Секрет простой: все зависит от размера посуды. Макароны нужно варить в большом количестве воды: более полутора литров на 100 грамм макаронных изделий», - подчеркнула Кампе.

Фото: pixabay.com
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