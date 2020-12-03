Эксперты назвали симптомы опасного осложнения коронавируса

Из-за чрезмерного иммунного ответа на COVID-19 в организме может возникнуть мультисистемный воспалительный синдром. Его симптомы перечислили специалисты клиники Мэйо, пишет РИА Новости.
Данный синдром может настигнуть и детей и взрослых в первые недели после инфицирования коронавирусом. Он может вызвать воспаление частей тела и органов с отеком и болью.
Симптомы у мультисистемного воспалительного синдрома разнообразные, как уточняет Medicalxpress. Это, к примеру, долгая лихорадка, кожные высыпания, расстройство ЖКТ, покраснения глаз или губ, сильная усталость, отеки.
При этом есть перечень особо опасных симптомов. Срочно обратиться к врачам нужно, если вы чувствуете сильную боль в животе или в груди, видите посинение лица, испытываете спутанность сознания и одышку, а также если падали при этом в обморок.
Фото: pixabay.com
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