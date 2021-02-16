Эксперты назвали лучшее туристическое направление Европы 2021 года

Им признали португальский город Брага, сообщает РИА Новости.
Он первый в рейтинге, который ежегодно составляет туристический портал European Destinations по итогам пользовательского голосования. Свое мнение высказали более 600 тысяч человек из 192 стран.
Брагу давно уже называют португальским Римом. Там много достойных памятников архитектуры, высокий уровень жизни, самобытная культура и кухня, забота о природе.
А вот Рим расположился на второй позиции. Составители рейтинга считают, что такой отдых подойдет туристам, которые хотят прикоснуться к европейской истории, и влюбленным парам.
Следующий в рейтинге – хорватский Цавтат. Туристам предложат прогулки по центру города, море и изысканную кухню.
В десятку вошли также Флоренция, румынский Сибиу, Париж, греческий остров Кефалиния, черногорский Котор, словенская Долина Соча и Канарские острова.
В 2020 году лучшим туристическим направлением посчитали французский город Кольмар.
Фото: pixabay.com
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