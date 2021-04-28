Эксперты МОТ: дистанционная работа для многих обернулась сильнейшим стрессом и психологическими проблемами

Эксперты МОТ подчеркнули, что при постоянном пребывании дома у людей размылись границы между профессиональной и частной жизнью, к тому же появилась необходимость совмещать работу с домашними делами и уходом за близкими. Все это вызвало у населения сильнейший стресс и проблемы психосоматического характера. Эксперты отметили, что на фоне удаленной работы также произошел всплеск домашнего насилия.Во время коронавируса особая нагрузка легла на врачей. Эксперты МОТ обращают внимание, что с начала пандемии умерли 7 тыс. медицинских работников. Из-за перенесенного стресса каждый пятый медработник в настоящий момент страдает от депрессии и тревожного синдрома.заявилЭксперты МОТ призывают государства инвестировать средства в создание важной социальной инфраструктуры и укрепление системы охраны труда и здравоохранения. Специалисты подчеркивают, что руководством для стран может стать целый ряд международных документов, в том числе Декларация МОТ об основополагающих принципах и правах в сфере труда.