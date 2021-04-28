Дистанционный формат работы, который применялся в некоторых странах на фоне распространения коронавируса, стал причиной психологических проблем у граждан. Об этом сообщается в новом докладе Международной организации труда (МОТ), размещенном на сайте Центра новостей ООН.
Эксперты МОТ подчеркнули, что при постоянном пребывании дома у людей размылись границы между профессиональной и частной жизнью, к тому же появилась необходимость совмещать работу с домашними делами и уходом за близкими. Все это вызвало у населения сильнейший стресс и проблемы психосоматического характера. Эксперты отметили, что на фоне удаленной работы также произошел всплеск домашнего насилия.
Во время коронавируса особая нагрузка легла на врачей. Эксперты МОТ обращают внимание, что с начала пандемии умерли 7 тыс. медицинских работников. Из-за перенесенного стресса каждый пятый медработник в настоящий момент страдает от депрессии и тревожного синдрома.
– Это напоминание о необходимости создания безопасной, здоровой рабочей среды. Восстановление после пандемии и предотвращение нового кризиса требуют более совершенной национальной политики, создания соответствующей институциональной и нормативной базы, встроенной в систему реагирования на кризисы, – заявил генеральный директор МОТ Гай Райдер.
Эксперты МОТ призывают государства инвестировать средства в создание важной социальной инфраструктуры и укрепление системы охраны труда и здравоохранения. Специалисты подчеркивают, что руководством для стран может стать целый ряд международных документов, в том числе Декларация МОТ об основополагающих принципах и правах в сфере труда.
Опубликовано:
409
Эксперты МОТ: дистанционная работа для многих обернулась сильнейшим стрессом и психологическими проблемами
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter