Эксперты МАГАТЭ посетили БелАЭС

Эксперты МАГАТЭ посетили Белорусскую атомную электростанцию. Об этом сообщается на официальном сайте БелАЭС.
– Эксперты МАГАТЭ находятся в Беларуси в рамках пост-миссии по комплексной оценке регулирующей инфраструктуры ядерной и радиационной безопасности (FU IRRS), в сопровождении работников Департамента по ядерной и радиационной безопасности МЧС, – уточняется в сообщении.
Эксперты ознакомились с объектами атомной электростанции, посетили пульт управления энергоблока № 1, а также провели собеседование с заинтересованными сторонами на БелАЭС.
Фото: БелАЭС