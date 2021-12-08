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Эксперты МАГАТЭ посетили БелАЭС

Эксперты МАГАТЭ посетили Белорусскую атомную электростанцию. Об этом сообщается на официальном сайте БелАЭС.


– Эксперты МАГАТЭ находятся в Беларуси в рамках пост-миссии по комплексной оценке регулирующей инфраструктуры ядерной и радиационной безопасности (FU IRRS), в сопровождении работников Департамента по ядерной и радиационной безопасности МЧС, – уточняется в сообщении.

Эксперты ознакомились с объектами атомной электростанции, посетили пульт управления энергоблока № 1, а также провели собеседование с заинтересованными сторонами на БелАЭС.

Фото: БелАЭС
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