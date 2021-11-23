Главная Эксперты Еврокомиссии прибыли в логистический центр у границы Опубликовано: 23.11.2021 10:14:42 768 Эксперты Еврокомиссии прибыли в логистический центр у границы Эксперты Еврокомиссии прибыли в транспортно-логистический центр "Брузги". В эти минуты они знакомятся с условиями для беженцев в ТЛЦ. Подписаться Подписывайся на наш канал в Youtube Смотри видео первым! От итоговых комментариев делегация ЕК отказалась. Подписаться Подписывайся на наш канал в Youtube Смотри видео первым! Подписаться Подписывайся на наш канал в Youtube Смотри видео первым! Видео: Юлия Демешко Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter ГОРЯЧАЯ ТЕМА: Кризис с беженцами у польской границы Еврокомиссия граница беженцы Юлия ДЕМЕШКО Написать автору Фото: Александр КУШНЕР Версия для печати Новости и статьи