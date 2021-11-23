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  2. Эксперты Еврокомиссии прибыли в логистический центр у границы

Эксперты Еврокомиссии прибыли в логистический центр у границы

Эксперты Еврокомиссии прибыли в транспортно-логистический центр "Брузги". В эти минуты они знакомятся с условиями для беженцев в ТЛЦ. 








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От итоговых комментариев делегация ЕК отказалась. 

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Видео: Юлия Демешко
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Фото: Александр КУШНЕР
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