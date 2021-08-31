Авторы 18+

Беларусь Сегодня
USD: 2.51
EUR: 2.96
Партизаны Беларуси
Беларусь помнит
  1. Главная
  2. Эксперты ENSREG начали работу на площадке БелАЭС

Эксперты ENSREG начали работу на площадке БелАЭС

Эксперты ENSREG прибыли на площадку БелАЭС. Такая информация размещена в Telegram-канале Министерства энергетики Беларуси.


В состав экспертной группы входят специалисты из Австрии, Германии, Украины, Чехии, Швейцарии, Греции, Болгарии и Финляндии. Возглавляет группу генеральный директор Центра по ядерной и радиационной безопасности Финляндии (STUK) Петтери Тийппана.

– Во время работы на площадке БелАЭС эксперты посетят ряд технологических объектов станции, в том числе объекты «ядерного острова» первого энергоблока, резервную дизельную электростанцию, а также общестанционные сооружения, административные и вспомогательные корпусы второго энергоблока, – уточняется в сообщении.

Отмечается, что визит экспертов ENSREG на БелАЭС проходит в рамках второй фазы партнерского обзора национального плана действий по итогам стресс-тестов станции.
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Фото: Алексей БИБИКОВ
Версия для печати
Новости и статьи
Авторы