Эксперты ENSREG начали работу на площадке БелАЭС

Эксперты ENSREG прибыли на площадку БелАЭС. Такая информация размещена в Telegram-канале Министерства энергетики Беларуси.
В состав экспертной группы входят специалисты из Австрии, Германии, Украины, Чехии, Швейцарии, Греции, Болгарии и Финляндии. Возглавляет группу генеральный директор Центра по ядерной и радиационной безопасности Финляндии (STUK) Петтери Тийппана.
– Во время работы на площадке БелАЭС эксперты посетят ряд технологических объектов станции, в том числе объекты «ядерного острова» первого энергоблока, резервную дизельную электростанцию, а также общестанционные сооружения, административные и вспомогательные корпусы второго энергоблока, – уточняется в сообщении.
Отмечается, что визит экспертов ENSREG на БелАЭС проходит в рамках второй фазы партнерского обзора национального плана действий по итогам стресс-тестов станции.