Эксперты ENSREG начали работу на площадке БелАЭС

В состав экспертной группы входят специалисты из Австрии, Германии, Украины, Чехии, Швейцарии, Греции, Болгарии и Финляндии. Возглавляет группу генеральный директор Центра по ядерной и радиационной безопасности Финляндии (STUK) Петтери Тийппана.– уточняется в сообщении.Отмечается, что визит экспертов ENSREG на БелАЭС проходит в рамках второй фазы партнерского обзора национального плана действий по итогам стресс-тестов станции.