Экспертная миссия МАГАТЭ прошла на Белорусской АЭС

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Миссия прошла 29 - 30 июля 2021 г. в режиме видеоконференцсвязи в рамках реализации проекта международной технической помощи «Повышение эксплуатационной безопасности атомной электростанции в период ввода в эксплуатацию и эксплуатации».– поделились деталями в ведомстве.Сообщается, что в состав команды экспертов МАГАТЭ вошли представители Соединенных Штатов Америки, Кореи, Финляндии.