Авторы 18+

Беларусь Сегодня
USD: 2.5
EUR: 2.97
Партизаны Беларуси
Беларусь помнит
  1. Главная
  2. Экспертная миссия МАГАТЭ прошла на Белорусской АЭС

Экспертная миссия МАГАТЭ прошла на Белорусской АЭС

Белорусская АЭС совместно с МАГАТЭ провела экспертную миссию по управлению конфигурацией проекта АЭС и оценке, внедрению и мониторингу изменений конфигураций проекта и баз лицензирования. Об этом сообщает пресс-служба Министерства энергетики.

Архивное фото

Миссия прошла 29 - 30 июля 2021 г. в режиме видеоконференцсвязи в рамках реализации проекта международной технической помощи «Повышение эксплуатационной безопасности атомной электростанции в период ввода в эксплуатацию и эксплуатации».

«В ходе взаимодействия специалистов Белорусской АЭС и экспертов МАГАТЭ рассмотрены вопросы по обмену опытом в области управления конфигурацией АЭС, произведен обзор лучших мировых практик в области управления конфигурацией АЭС. Проанализированы рекомендации и подходы международных организаций, в частности МАГАТЭ, в отношении управления конфигурацией АЭС. Также рассмотрены цели и система управления конфигурацией Белорусской АЭС, порядок организации деятельности по управлению конфигурацией АЭС», – поделились деталями в ведомстве.

Сообщается, что в состав команды экспертов МАГАТЭ вошли представители Соединенных Штатов Америки, Кореи, Финляндии.
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Фото: Алексей ВЯЗМИТИНОВ
Версия для печати
Новости и статьи
Можно ли позвонить на МКС?
Юрий Пунтус покинул пост главного тренера "Торпедо-БелАЗа"
Еще 7 Telegram-каналов признаны экстремистскими
Китай вырвался вперед: медальный зачет на Олимпиаде по итогам 30 июля
Лукашенко наградил орденом Матери 153 белоруски
Абрикосовое небо и римская архитектура: почему стоит посмотреть на новую рекламную кампанию Bvlgari
Сын актера Иннокентия Смоктуновского попал в психбольницу
Белорусы на Олимпиаде: расписание выступлений нашей сборной 31 июля
В Беларуси согласовано повышение цен на весь ассортимент маргаринов
Экспертная миссия МАГАТЭ прошла на Белорусской АЭС
мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
Позняк метаться
Председатель Бобруйского горисполкома: мы планомерно выстраиваем будущее, несмотря на провокации и санкционное давление
Лукашенко высказался о скрытых мотивах "печенек от Байдена"
Любовь, надежда и счастье: новая коллаборация Puma в трех словах
Лукашенко рассказал подробности об отъезде Тихановской в Литву
МАРТ: для поддержания доступности школьных товаров необходимо максимально взвешенно подходить к вопросам ценообразования
Погода на выходные: кратковременные дожди и до +31 °С
Олимпийская пятница в Токио: как рушатся медальные надежды
Вышел первый трейлер фильма «Дом Гуччи» с Адамом Драйвером и Леди Гагой
Крестный ход в честь 800-летия князя Александра Невского прошел сегодня в Минске
Белорусские легкоатлеты в финале, медали в 13 видах спорта и маска с котиком: главное на Олимпиаде за 30 июля
мнение
Николай ЩЕКИН
Азбука для общества
Головченко: Беларусь и Азербайджан связывают крепкие узы дружбы, партнёрства и сотрудничества
МАРТ: тетради надлежащего качества можно вернуть продавцу в течение 14 дней
Видео: погода на 31 июля и 1 августа
Шулейко: информацию, чтобы общаться с населением, мы должны получать из самого достоверного источника, а это – наш Президент
БУТБ: В июле наиболее востребованные среди покупателей пиломатериалы подешевели
Сегодня риски и угрозы носят скрытый характер, видоизменяются, и мы должны им противостоять – Сергеенко
Фотофакт. Микст-зона Национального олимпийского стадиона Японии
Сергеенко: попытки раскачать наше общество, сломать государственный строй не прекращаются
В Минске на пр. Независимости столкнулись 10 авто – есть пострадавшие
Германия ввела обязательные тесты на COVID-19 для въезжающих
мнение
Вадим ГИГИН
Печеньки им в помощь
В Беларуси согласовано повышение цен на молоко и молочные продукты
УВД Миноблисполкома усиливает контроль за семейными дебоширами и алкоголиками
Это стоит попробовать: вкуснейшие десерты с крыжовником
1 августа в агрогородке Поречье Гродненского района пройдет праздник железнодорожного вокзала
Плюс 1184 новых случая: статистика по коронавирусу за 30 июля
Фестиваль «Мотальскія прысмакі» собирается удивить гостей местными кулинарными изысками
Белорусские художники предупреждают о техногенной катастрофе
Специалист рассказал, как правильно пользоваться микроволновкой
Щёкин о призывах оппозиции заблокировать кредит МВФ: "Это проявление уже неприкрытого нацизма"
Как работать в жару в помещении, рассказали профсоюзы
блог
Инесса ПЛЕСКАЧЕВСКАЯ
Космическая гонка миллиардеров
Белорусская актриса Вера Кавалерова — юбиляр июля
Чем чревата финансовая зависимость в браке?
﻿Благодаря специальному консультированию женщин в прошлом году в Витебской области удалось спасти более 830 новых жизней
Авторы