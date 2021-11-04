Экспертизу останков погибших при крушении самолета Ан-12 под Иркутском могут начать через три дня

– уточнилПо его словам, работу следователей на месте крушения воздушного судна осложняют снегопад и метель, поэтому в ходе заседания комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Иркутской области заместитель руководителя Восточного межрегионального СУ СК РФ на транспорте Александр Коротких попросил правительство помочь в уборке снега, подчеркнув, что первичный осмотр места происшествия важно завершить к вечеру четверга.Кроме того, глава региона отметил, что движение транспортных средств по дороге регионального значения в районе крушения самолета в Иркутской области восстановлено.сказал Игорь Кобзев, уточнив, что на месте происшествия развернут лагерь для проведения поисково-спасательных и следственных работ.К ликвидации последствий привлечены 296 человек, также задействовано 76 единиц техники.