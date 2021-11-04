SB news:
Авторы 18+

Беларусь Сегодня
USD: 2.46
EUR: 2.85
Беларусь единая
Изнанка мятежа
Партизаны Беларуси
Беларусь помнит
  1. Главная
  2. Экспертизу останков погибших при крушении самолета Ан-12 под Иркутском могут начать через три дня

Экспертизу останков погибших при крушении самолета Ан-12 под Иркутском могут начать через три дня

Специалисты по проведению генетической экспертизы, которые займутся исследованием останков погибших при крушении самолета Ан-12 под Иркутском, могут начать работу в течение ближайших трех дней, информирует ТАСС.


– Сегодня мы определились, что в течение двух дней [следователи] проведут все следственные действия, чтобы дальше уже заниматься вопросами, которые связаны с доставкой тел погибших. Кроме того, мы привлекаем специалистов по проведению генетической экспертизы, и сегодня нам подтверждают, что это возможно в течение трех дней, – уточнил глава Иркутской области Игорь Кобзев.

По его словам, работу следователей на месте крушения воздушного судна осложняют снегопад и метель, поэтому в ходе заседания комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Иркутской области заместитель руководителя Восточного межрегионального СУ СК РФ на транспорте Александр Коротких попросил правительство помочь в уборке снега, подчеркнув, что первичный осмотр места происшествия важно завершить к вечеру четверга.

– Там находятся не менее 50 человек. Определимся сейчас с инструментом, я думаю, они это сделают. Ничего сложного в этом нет, – заявил Игорь Кобзев.

Кроме того, глава региона отметил, что движение транспортных средств по дороге регионального значения в районе крушения самолета в Иркутской области восстановлено.

– Следственные органы попросили дополнительно убрать территорию от снега, чтобы качественно провести следственные действия, мы это сделаем. Ну и движение мы восстановили, – сказал Игорь Кобзев, уточнив, что на месте происшествия развернут лагерь для проведения поисково-спасательных и следственных работ.

К ликвидации последствий привлечены 296 человек, также задействовано 76 единиц техники.
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Фото: РЕЙТЕР
Версия для печати
Новости и статьи
Авторы