Эксперт заявил об угрозе отключения некоторых устройств Apple от интернета

Истечение срока действия цифрового корневого сертификата IdenTrust DST Root CA X3, который обеспечивает соединение между устройствами и сайтами, может создать проблемы с доступом в интернет у владельцев некоторых гаджетов, заявил в беседе с "Газета.ру" технический директор хостинг-провайдера и регистратора доменов REG.RU Александр Хакимов, передает РИА Новости.
Он пояснил, что проблема с доступом связана с системой доверия между сертификатами. Cейчас для занимающейся ими некоммерческой организации Let's Encrypt предлагается следующая цепочка доверия: IdenTrust's DST Root CA X3, затем ISRG Root X1, затем Let's Encrypt R3, затем конечный сертификат.
"После 30 сентября все пользовательские устройства, которые не знают об этих корневых сертификатах, перестанут доверять всем сертификатам, сделанным Let's Encrypt", – объяснил Хакимов.
Эксперт отметил, что с такой проблемой могут столкнуться владельцы девайсов от Apple: смартфонов iPhone и планшетов iPad, которые не могут обновить операционную систему iOS до 10 версии, и ноутбуков MacBook с macOS 10.12.0 и выше.
Доступа могут быть лишены также игровые консоли PlayStation 3 и PlayStation 4 с версией прошивки старше 5.00, консоли Nintendo 3DS, а также старые модели смарт-телевизоров и умные устройства, которые используются в домашней сети.
Фото: pixabay.com