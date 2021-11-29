Эксперт заявил, что омикрон-штамм COVID-19 мог образоваться у пациента с ВИЧ-инфекцией

Карстен Ватцль в интервью агентству DPA сказал, что у пациентов с ослабленной иммунной системой вирус может размножаться на протяжении нескольких недель.– уточнил он.По словам генерального секретаря, все это может стать причиной образования дополнительных мутаций, которые в конечном итоге принесут возможное преимущество в комбинации.Вместе с тем отмечается, что новый омикрон-штамм коронавирусной инфекции имеет гораздо большее количество мутаций в белках по сравнению с вариантом, выявленным в Ухане (Центральный Китай). К ним относятся варианты, которые, как известно, связаны с более высокой возможностью передачи и иммунодефицитом. Также есть большое число мутаций, значение которых до сих пор не раскрыто.– обратил внимание Карстен Ватцль.Он также сообщил, что многие ВИЧ-инфицированные пациенты в Африке не получают должного лечения, поэтому их иммунная система заметно ослаблена. Поэтому с целью недопущения распространения таких сильно модифицированных мутаций, как омикрон-штамм, необходимо выявлять инфицированных людей с ослабленной иммунной системой и изолировать их до тех пор, пока они не перестанут быть переносчиками коронавируса.резюмировал он.