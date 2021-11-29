Эксперт заявил, что омикрон-штамм COVID-19 мог образоваться у пациента с ВИЧ-инфекцией

Генеральный секретарь Германского общества иммунологии Карстен Ватцль считает, что новый омикрон-штамм коронавирусной инфекции, который может быть более заразным, чем ранее известные варианты, мог образоваться у пациента с ВИЧ или иными иммунодефицитными состояниями, пишет ТАСС.
Карстен Ватцль в интервью агентству DPA сказал, что у пациентов с ослабленной иммунной системой вирус может размножаться на протяжении нескольких недель.
– Во время этого процесса иногда возможно возникновение отдельных мутаций, которые, пожалуй, не принесут преимуществ вирусу, но которые все еще могут продолжать размножаться из-за отсутствия контроля со стороны иммунной системы, – уточнил он.
По словам генерального секретаря, все это может стать причиной образования дополнительных мутаций, которые в конечном итоге принесут возможное преимущество в комбинации.
Вместе с тем отмечается, что новый омикрон-штамм коронавирусной инфекции имеет гораздо большее количество мутаций в белках по сравнению с вариантом, выявленным в Ухане (Центральный Китай). К ним относятся варианты, которые, как известно, связаны с более высокой возможностью передачи и иммунодефицитом. Также есть большое число мутаций, значение которых до сих пор не раскрыто.
– Даже если мы знаем или можем оценить результат действия отдельных мутаций от других вариантов, в настоящее время непонятно, какие последствия будет иметь эта комбинация мутаций, – обратил внимание Карстен Ватцль.
Он также сообщил, что многие ВИЧ-инфицированные пациенты в Африке не получают должного лечения, поэтому их иммунная система заметно ослаблена. Поэтому с целью недопущения распространения таких сильно модифицированных мутаций, как омикрон-штамм, необходимо выявлять инфицированных людей с ослабленной иммунной системой и изолировать их до тех пор, пока они не перестанут быть переносчиками коронавируса.
– Потому что, даже если вирус сильно мутирует у такого человека, по-настоящему опасна только передача видоизмененного вируса, – резюмировал он.