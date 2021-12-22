Эксперт заявил, что НАТО может использовать Украину для вооруженных провокаций

Таким мнением в эфире программы "Объективно" на телеканале ОНТ поделился председатель правления РГОО "Белорусское общество "Знание" Вадим Гигин.
– Сейчас снова приближается Олимпиада, и я боюсь, что это то время, на которое они [западные страны] приготовили войну. И она произойдет не на белорусско-польской границе. Есть серая зона, в НАТО не принятая, это Украина, где развернута истерия.<...> Если бы сейчас произошло столкновение на белорусско-польской границе – это не просто конфликт между Польшей и Беларусью, а это конфликт между НАТО с ядерным потенциалом и Союзным государством также с ядерным потенциалом.<...> Украина в НАТО не входит, и, напав на Донбасс, они предполагают, что Россия будет вынуждена ответить, но без ядерного оружия. А вот их ответ может быть и с вооружением, и с санкциями, и с разрушением международных организаций, – обратил внимание Вадим Гигин.
– Не исключаю, что последствия этой военной провокации могут быть настолько долгосрочными и долгоиграющими, что никакие мирные предложения ее не смогут сдержать, – резюмировал эксперт.
Фото: скриншот видео