Эксперт заявил, что энергетический кризис в Украине ставит под угрозу отопительный сезон и промышленность в стране

Своим мнением на тему энергетического кризиса в Украине в связи с ростом цен на газ украинский эксперт по вопросам энергетики Валентин Землянский поделился в эфире телеканала «Беларусь 1».
– По централизованному отопительному сезону [в Украине есть] очень большие вопросы. Тем более что вопрос установления тарифов передан на места, – заявил эксперт и пояснил свою точку зрения: – Государство вышло из этой истории, отдав наводку местной власти. Она, не получая поддержки из центра в виде субвенций государственного бюджета, сейчас не знает, что делать. То есть и начать отопительный сезон [местные чиновники] вроде как не могут, и в то же время они не понимают, из каких источников будут финансировать разницу в тарифах.
Что касается разницы в тарифах, Валентин Землянский отметил:
–Из центра [на местные власти] давят, что тарифы повышать нельзя. Хотя прогнозы были, что тарифы на горячую воду и тепло вырастут на 30% процентов.
Эксперт затронул и вопрос работы промышленных предприятий в условиях энергетического кризиса в Украине:
– По промышленности я знаю, что есть проблемы у химиков, но публично пока об этом не говорят. Безусловно, проблемы есть, потому что цена [на газ] для промышленности на украинской бирже уже поднялась на уровень 25–28 тысяч гривен (больше 1000 долларов) за тысячу кубических метров.
К слову, 5 октября цена на газ в Европе установила очередной рекорд: тысяча кубометров стоит более 1300 долларов.
Ранее украинский политтехнолог Владислав Гуров заявил, что страна могла бы избежать высоких тарифов на газ, но власти не слышат предложений оппозиции. Подробности – здесь.