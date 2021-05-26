Эксперт: выходки стран Запада лишь усилили консолидацию нашего общества

Такое мнение высказал журналистам по итогам сегодняшней встречи Президента с парламентариями, членами Конституционной комиссии и представителями органов госуправления историк, политолог Вадим Гигин:
Фото: БЕЛТА
- Как всегда, был открытый и честный разговор. Что особенно важно? Накануне мы некоторым нашим коллегам, в том числе и зарубежным, советовали: вы не спешите с выводами по ситуации с самолетом. Поскольку пока не высказался Александр Лукашенко, в этой истории не поставлена точка. Был детальный разбор (на встрече. - Прим. ред.) того, что произошло с этим самолетом.
Вадим Гигин обратил внимание, что вслед за выступлением Президента команда силовиков, Премьер-министр, министр иностранных дел дала полную картину ситуации как внутри страны, так и за рубежом и по периметру наших границ:
- Этот прямой диалог с депутатами, экспертным сообществом показал, что Беларусь свои границы не закрывает. Наша страна протягивает руку всем, кто хочет с нами дружить. Но мы требуем уважения к себе, не собираемся в угоду кому-то сдавать суверенитет и независимость, и у нас есть достаточно сил, чтобы свою позицию отстоять. И у нас есть поддержка наших друзей: еще раз было подчеркнуто и продемонстрировано, что ни о какой международной изоляции, как бы этого кому-то ни хотелось, речи быть не может. Поскольку пока с нами Россия, Китай – и не только они – безусловно, чувствуя эту поддержку, Беларусь будет себя вести еще более уверенно.
Политолог подчеркнул, что сейчас в Беларуси консолидируются патриотические силы. В том числе это способствуют наглые наших западных соседок, обратил внимание участник встречи:
- Иногда звучали определения, в том числе и на российском телевидении, «прижали к стене» - никто никого не прижал. Беларусь уверенно отстаивает свою программу развития, свой белорусский путь, с которым мы определились в 1994 году и затем на выборах, референдуме постоянно этот выбор подтверждаем. Александр Лукашенко показал в августе прошлого года, что будет стоять за свою страну до конца. И он в этой борьбе не один – с ним большинство белорусских граждан. Просто сейчас этот процесс стал более явным, пошла настоящая консолидация, сплочение. Посмотрите, какие термины использовал Президент. Мы должны быть «соработники», должны вместе создавать наше государство и дальше его развивать.
Опубликовано:
509
Эксперт: выходки стран Запада лишь усилили консолидацию нашего общества
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter