Эксперт: выходки стран Запада лишь усилили консолидацию нашего общества

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Вадим Гигин обратил внимание, что вслед за выступлением Президента команда силовиков, Премьер-министр, министр иностранных дел дала полную картину ситуации как внутри страны, так и за рубежом и по периметру наших границ:Политолог подчеркнул, что сейчас в Беларуси консолидируются патриотические силы. В том числе это способствуют наглые наших западных соседок, обратил внимание участник встречи: