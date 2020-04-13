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  2. Эксперт ВОЗ объяснила, когда маска не защищает, а вредит

Эксперт ВОЗ объяснила, когда маска не защищает, а вредит

Использование медицинских масок при игнорировании других мер профилактики лишь повышает риск заражения коронавирусом. Об этом заявила представитель Всемирной организации здравоохранения в России Мелита Вуйнович.


Маска защищает не полностью. «Если носить только маску, а все другое бросить — не соблюдать дистанцию, не мыть руки, — вы точно заболеете»,  заявила эксперт в эфире "Россия-1".

Она подчеркнула, что маска не вредна сама по себе, вред состоит в том, что люди могут менять свое поведение, пишет РИА Новости.

Маска не должна быть мокрой, после двух часов использования ее нужно выбросить, иначе носящий ее человек сам станет источником инфекции, говорит эксперт.

Здоровым людям стоит носить маски при определенных условиях, например, при большом скоплении людей. «Если здоровый человек не находится в одном помещении с больным, то маска ему не нужна». Физическая дистанция больше защищает от заражения, чем маска, подчеркивает представитель ВОЗ.

Для профилактики коронавируса важно соблюдать правила личной гигиены — мыть руки, прикасаться к лицу только чистыми руками.

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Фото: Алексей ВЯЗМИТИНОВ
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