Эксперт: вакцинация снижает риск проявления постковидного синдрома

обратила внимание профессор.Также эксперт сообщила, что постковидный синдром может привести к развитию заболеваний эндокринной системы и сахарного диабета первого типа. Кроме того, он способен вызвать изменение функции надпочечников, что усугубляется использованием глюкокортикостероидных препаратов при лечении этой инфекции.Наряду с этим, по словам Татьяны Мохорт, коронавирусная инфекция негативно влияет на репродуктивную функцию.– резюмировала профессор.