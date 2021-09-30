Эксперт: вакцинация снижает риск проявления постковидного синдрома

Об этом заявила доктор медицинских наук, профессор, заведующая кафедрой эндокринологии Белорусского государственного медицинского университета Татьяна Мохорт в одном из видеороликов Министерства здравоохранения "COVID-19 в вопросах и ответах", посвященном вакцинации против коронавирусной инфекции.
– Вакцинация снижает риск проявления постковидного синдрома. Вирус, который вызывает COVID-19, тропен к различным органам и тканям, в том числе к нервной системе. Поэтому самым частым последствием коронавируса является нарушение восприятия запахов и вкусов, – обратила внимание профессор.
Также эксперт сообщила, что постковидный синдром может привести к развитию заболеваний эндокринной системы и сахарного диабета первого типа. Кроме того, он способен вызвать изменение функции надпочечников, что усугубляется использованием глюкокортикостероидных препаратов при лечении этой инфекции.
Наряду с этим, по словам Татьяны Мохорт, коронавирусная инфекция негативно влияет на репродуктивную функцию.
– На сегодняшний день доказано, что у мужчин постковидный синдром может привести к снижению генеративной функции. А вот вакцинация может уменьшить вероятность заболевания коронавирусной инфекцией, а раз заболевания – то и постковидного синдрома, – резюмировала профессор.