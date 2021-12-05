Эксперт: в военном плане европейские государства представляют собой страны с ограниченным суверенитетом

Таким мнение в эфире телеканала "Беларусь 1" поделился военный эксперт, редактор журнала "Арсенал Отечества" (Россия) Алексей Леонков.
- Национальная безопасность европейских стран после 2030 года будет вторична по отношению к евро-атлантической безопасности. И не все страны, конечно, на это соглашаются. Но при этом нужно понимать, что и возразить-то им против США нечего, потому что в военном плане они [европейские государства] представляют собой страны с ограниченным суверенитетом,- отметил военный эксперт.