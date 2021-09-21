Эксперт в психологии снижения веса рассказала о пользе граната

Хочется укрепить здоровье с помощью граната, но непонятно, чего больше в короле фруктов – вреда или пользы? Какими полезными свойствами обладает гранат и может ли он быть вреден для организма, рассказала Елена Кален – сертифицированный коуч, эксперт в психологии снижения веса, консультант по диетологическому сопровождению и здоровому образу жизни, автор тренинга "Красивые привычки – красивое тело".

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Елена Кален выделила 5 основных полезных свойств граната.

Помогает вывести токсины

В гранате содержатся пуникалагин и пуническая кислота. Эти вещества обладают антиоксидантной способностью, предотвращают риск преждевременного старения и помогают организму быстрее избавиться от шлаков и токсинов.

Нормализует работу нервной системы

Король фруктов богат витаминами группы В, такими как тиамин и пиридоксин. Они необходимы нашему организму для борьбы со стрессом и здорового функционирования нервной системы. Кроме того, в нем содержится фолиевая кислота. Ее употребление способствует нормализации гормонального фона у женщин.

Укрепляет здоровье

Гранат – кладезь магния, калия, кальция, а также витамина С. Все эти элементы необходимы для укрепления иммунитета. Например, калий и магний участвуют в нормализации обменных процессов, а аскорбиновая кислота помогает бороться с вирусами.

Снижает давление

Вещества, содержащиеся в соке граната и его зернах, нормализуют вязкость крови и способствуют расширению сосудов. Благодаря этому у человека снижается внутричерепное давление.

Улучшает работу ЖКТ

Фрукт содержит дубильные вещества и большое количество клетчатки. Эти компоненты помогают нормализовать работу кишечника.

Как и любой другой продукт, гранат может навредить, если есть его в неограниченных количествах. Из-за этого можно увидеть прибавку веса. Кроме того, фрукт не стоит употреблять людям с пониженным давлением и язвенной болезнью желудка. Из-за высокого уровня кислотности и способности снижать давление он может принести больше вреда, чем пользы.

Рецепты с гранатом от eda.sb.by

Тост с авокадо, фетой и гранатом

• Авокадо – 1 шт.

• Зерна граната – 2 столовые ложки

• Оливковое масло по вкусу

• Сыр фета по вкусу

• Хлеб



• Капуста брокколи – 1 шт.

• Красный грейпфрут – 1 шт.

• Красный лук – 1 головка

• Грецкие орехи – 100 г

• Зерна граната – 140 г

• Мед – 1 столовая ложка

• Оливковое масло – 1 столовая ложка

• Белый винный уксус – 2 столовые ложки

• Соль по вкусу

• Перец черный молотый по вкусу

1. Возьмите два-три ломтика любимого хлеба – белого или черного, с отрубями или цельнозернового – и отправьте их в подогретую духовку или тостер для подрумянивания.2. Одно небольшое авокадо нарежьте тонкими ломтиками.3. Выложите на подогретые хлебцы ломтики авокадо, а сверху – фету и зерна граната. Зерна граната и фету можно предварительно смешать.4. Сбрызните сверху оливковым маслом.1. Брокколи разделить на соцветия и подержать в кипятке в течение примерно 1 минуты. Потом облить ледяной водой или подержать в миске со льдом.2. Грейпфрут очистить и разделить на дольки, каждую из них вскрыть и очистить от белых прожилок, чтобы исключить горечь.3. Красный лук мелко порезать. Грецкие орехи разрезать пополам и подсушить на сковороде.4. В миске смешать мед, оливковое масло, белый винный уксус, соль и перец по вкусу.5. Заправить соусом овощи и фрукты и аккуратно перемещать. Сверху украсить остатками зерен граната и грецким орехом.