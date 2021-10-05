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Эксперт: в мире идет спад заболеваемости COVID-19

В мире наблюдается спад заболеваемости коронавирусной инфекцией, пишет ТАСС


Об этом рассказал главный внештатный инфекционист Минздрава РФ Владимир Чуланов на II Международном форуме "Дни вирусологии – 2021".

– В мире наблюдается постепенный спад заболеваемости. Это касается и Американского и Европейского регионов ВОЗ. Но в последнем фиксируется более медленная динамика. Возможно, это связано с ситуацией, которая у нас сегодня наблюдается в России: это одна из крупнейших стран Европейского региона ВОЗ, – отметил он.

Как рассказал представитель Минздрава России, эпидемиологическая ситуация в стране сегодня "не самая благоприятная", отмечаются вспышки заболеваемости. 

– Такая ситуация с распространением коронавируса обусловлена и тем, что жители не соблюдают элементарные противоэпидемиологические меры. Внушительная часть населения не вакцинирована, – пояснил он. 

Согласно презентации Чуланова, по состоянию на 4 октября в России развернуто 229 955 коек в ковид-центрах, госпитализировано 188 196 пациентов. Свободными остаются 14,4% коек. В тяжелом состоянии среди госпитализированных 9,3% пациентов, на ИВЛ – 2,8%.

Фото: pixabay.com
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