Эксперт: в Беларуси разработано немало алгоритмов, чтобы поддержать человека с инвалидностью в его трудоустройстве

Однако по-прежнему существует проблема доступности профессионального образования, подчеркнула эксперт:В Гомеле люди с инвалидностью могут раскрыть свой творческий потенциал в филиале «Центр инклюзивной культуры» государственного учреждения «Городской центр культуры», рассказал егоОсновной проблемой, с которой столкнулись в учреждении, стало не создание соответствующей инфраструктуры, а то, как заинтересовать человека с инвалидностью и заставить покинуть его замкнутый мир внутри квартиры, подчеркнул Кирилл Курдюмов:отметила, что учреждение также оказывает помощь в доступе к информации людям, которые ограничены в своих возможностях: