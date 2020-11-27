Эксперт: в Беларуси разработано немало алгоритмов, чтобы поддержать человека с инвалидностью в его трудоустройстве

В Беларуси разработано немало алгоритмов и методик для того, чтобы поддержать человека с инвалидностью в его трудоустройстве. Такое мнение высказала председатель правления Минской областной организации ОО «Белорусское общество инвалидов» Анна Горчакова на пресс-конференции, приуроченной к Международному дню инвалидов.
Однако по-прежнему существует проблема доступности профессионального образования, подчеркнула эксперт:
– Чаще всего такие люди не имеют специального образования, потому что получить его не представляется возможным. В учреждениях образования не созданы условия для обучения людей с нарушениями опорно-двигательного аппарата, слуха, зрения и ментальности. Еще одна проблема касается транспорта, на котором человек с инвалидностью сможет добираться до работы. Да, у нас курсируют низкопольные автобусы, однако остановочные пункты не адаптированы для них. А выделенные парковочные места для личного транспорта людей с инвалидностью часто занимают обычные граждане.
В Гомеле люди с инвалидностью могут раскрыть свой творческий потенциал в филиале «Центр инклюзивной культуры» государственного учреждения «Городской центр культуры», рассказал его заведующий Кирилл Курдюмов:
– В центре по десяти направлениям работают 23 коллектива. За год организуем более 200 культурных программ. Среди них появились и свои брендовые: это, к примеру, фестиваль сатиры и юмора «Белая ворона», конкурс «Мистер и Миссис Deaf». В центре занимаются более полутысячи ребят, около 20 процентов из них имеют инвалидность. Сердцем Центра инклюзивной культуры является коворкинг-пространство «Инклюзив-хаб», созданное в этом году. Здесь различные общественные организации делятся передовыми системами инклюзивного образования.
Основной проблемой, с которой столкнулись в учреждении, стало не создание соответствующей инфраструктуры, а то, как заинтересовать человека с инвалидностью и заставить покинуть его замкнутый мир внутри квартиры, подчеркнул Кирилл Курдюмов:
– У нас в штате нет своего психолога, который смог бы заниматься этой работой. Но, думаю, со временем мы решим и этот вопрос.
Заведующая сектором обслуживания научных работников отдела библиотечного обслуживания Национальной библиотеки Ольга Нестеревская отметила, что учреждение также оказывает помощь в доступе к информации людям, которые ограничены в своих возможностях:
– Помимо того, что в здании Национальной библиотеки создана безбарьерная среда, мы много внимания уделяем людям с нарушениями зрения и стремимся сделать фонды доступными всем без исключений. С этой целью закупили специальное оборудование, которое преобразует печатную или электронную информацию в звуковой формат. Последние семь лет работаем над оказанием такой услуги, как электронная доставка фрагментов документов в преобразованном формате для наших пользователей, имеющих инвалидность по зрению. Только в этом году мы выполнили 90 таких запросов.
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Эксперт: в Беларуси разработано немало алгоритмов, чтобы поддержать человека с инвалидностью в его трудоустройстве
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Фото: Алексей СТОЛЯРОВ