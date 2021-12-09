Эксперт: в Беларуси достаточно средств, чтобы минимизировать последствия санкций

Об этом заявил председатель правления Республиканского государственно-общественного объединения «Белорусское общество «Знание» Вадим Гигин в эфире ток-шоу «Будни» на «Альфа Радио», обсуждая введение Беларусью продовольственного эмбарго на ввоз западных товаров.
Гигин напомнил, что мы даем симметричный ответ на санкции: если нас в чем-то ограничивают, это будем делать и мы.
– Президент вполне доходчиво это объяснил во время интервью Дмитрию Киселеву. Мы будем принимать те меры, которые минимизируют последствия санкций для нашей страны. В Беларуси достаточно средств, чтобы сделать жизнь политиков, которые вводят санкции, чуть затруднительнее. Это показало перекрытие воздушного пространства Беларуси, попытка отказа от белорусской электроэнергии. Сейчас Прибалтика сделала заявку на дополнительную поставку электроэнергии из России и нашей страны. Беларусь – это ведь крупнейший транспортно-логистический центр, через нас идут многие потоки. Я уже не говорю про калий и так далее, мы можем бесконечно перечислять линейку продукции, без которой на Западе в том числе не могут обойтись. А Литва и Латвия в значительной степени являются экономически зависимыми от нас государствами. Это касается и Украины, – высказал мнение Гигин и задался вопросом: что представляет собой Украина без белорусской нефтянки?
Гигин заявил, что его поражает самонадеянность некоторых противников Беларуси.
– Они говорили, что цены на газ не вырастут. Они думали, что после 4-го пакета санкций Беларусь ничего не сможет. Следует сравнить прогнозы этих «аналитиков» о том, с какими показателями наша экономика должна была закончить 2021-й, и реальные цифры, – подчеркнул эксперт.
– Что такое Прибалтика без противостояния с Россией и Беларусью? – задался вопросом он. – Экономика их будет толкать к тому, чтобы развивать с нами связи. Когда прекратятся европейские субсидии, они поймут, что европейская интеграция им не так и выгодна.
Специалист считает, что с точки зрения интеграции и перспектив Евросоюз – это крайне неудачное образование.
– Они создали центр с минимальными полномочиями и одновременно ослабили суверенные государства. Выход Британии из ЕС отрезвил многих. Они стали задумываться о том, что на самом деле построено. Это слабые и несамостоятельные образования, которые не обладают субъектностью. ЕС слаб и в оборонном смысле, он зависит от НАТО. Евросоюз сегодня не справляется с внешними угрозами, – заключил Гигин.