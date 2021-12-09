Эксперт: в Беларуси достаточно средств, чтобы минимизировать последствия санкций

Гигин напомнил, что мы даем симметричный ответ на санкции: если нас в чем-то ограничивают, это будем делать и мы.– высказал мнение Гигин и задался вопросом: что представляет собой Украина без белорусской нефтянки?Гигин заявил, что его поражает самонадеянность некоторых противников Беларуси.– подчеркнул эксперт.– задался вопросом он.Специалист считает, что с точки зрения интеграции и перспектив Евросоюз – это крайне неудачное образование.– заключил Гигин.