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  2. Эксперт: уровень дипломатии и внешнеполитической деятельности ЕС резко снизился

Эксперт: уровень дипломатии и внешнеполитической деятельности ЕС резко снизился

Такое мнение выразил заместитель директора Института стран СНГ Владимир Жарихин в эфире "Беларусь 1". 

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- У Запада остался только один механизм воздействия – санкции. Это очень мешает нормальному развитию ситуации, ведь только-только начался определенный переговорный процесс. В основном настоящая европейская дипломатия – это переговоры, с помощью которых достигается компромисс. В ЕС это явно разучились делать, в первую очередь в верхних структурах. Они как-то странно действуют. Группируют нас в одну компанию: Беларусь, Россия, Китай. Это ничего хорошего для них не принесет. Но тем не менее, удержаться от этого они не могут. Видимо, это в следствии того, что уровень их дипломатии и внешнеполитической деятельности резко снизился. Они разучились действовать тонкими средствами, считать вперед, поэтому действуют себе во вред, - резюмировал Владимир Жарихин.
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