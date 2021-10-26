Эксперт: употребление одного стакана гранатового сока в день в течение месяца препятствует возникновению цитокинового шторма при COVID-19

Об этом в эфире программы "Жить здорово" заявил врач-невролог, мануальный терапевт Дмитрий Шубин, говоря о полезных свойствах граната.
– Гранат способствует снижению артериального давления, поскольку содержащиеся в нем вещества вызывают выделение окиси азота, а это главный механизм расширения сосудов артерий. Это первое. Второе – фрукт обладает противовоспалительным действием. Употребление одного стакана гранатового сока в день в течение месяца приводит к тому, что С-реактивный белок снижается, как снижается и продукция интерлейкина-6, то есть одного из главных факторов воспалительных реакций и возникновения цитокинового шторма при коронавирусе, – обратил внимание врач.
Кроме того, как сообщил медик, гранат можно употреблять для профилактики рака предстательной железы.
– Поскольку фрукт богат полифенолами, которые обладают мощным антиоксидантным действием, он спасает клетки от перерождения в раковую формацию, – добавил Дмитрий Шубин.
Отмечается, что при выборе граната необходимо обращать внимание на его цвет. Фрукт должен быть бордовым и без плесени. А вот сок следует выбирать без сахара. При взбалтывании на его поверхности должна появиться белая пенка, а не розовая, например.
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