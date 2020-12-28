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Эксперт: употребление мяса способствует выработке антител к коронавирусу

В период активного роста заболеваемости коронавируса особенно важно употреблять в достаточном количестве мясо. Дело в том, что в этом продукте содержится большое количество белка, который способствует выработке антител к COVID-19. Об этом рассказал директор Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург, пишет "Медицина и наука".


 Известно, что белковая пища оказывает значительное влияние на производство организмом защитных клеток, затрачивая при этом большое количество энергии. Поэтому именно поступление мяса может помочь организму в выработке дополнительной энергии, обеспечивая его достаточным количеством белка. Особое внимание на потребление мяса следует обратить людям, прошедшим вакцинацию от коронавирусной инфекции, – отметил эксперт.

Кроме того, Александр Гинцбург добавил, что количество употребляемой белковой пищи оказывает большое значение на формирование иммунитета. Вместе с тем от употребления алкоголя и жирной пищи в данном случае, по словам эксперта, лучше отказаться, так как названные продукты негативно влияют на выработку некоторых гормонов иммунной системы, угнетая при этом выработку антител.

Фото: pixabay.com
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