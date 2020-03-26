Эксперт: традиционная китайская медицина помогает реабилитации вылечившихся от COVID-19 пациентов

Традиционная китайская медицина (ТКМ), популярное в Китае средство реабилитации с проверенными результатами, может помочь пациентам, вылечившимся от новой коронавирусной пневмонии COVID-19, в их реабилитации. Об этом заявила врач из отделения сочетания методов ТКМ и западной медицины пекинской больницы "Дитань" Ван Жунбин, пишет "Синьхуа".

С помощью ТКМ такие симптомы у многих вылечившихся пациентов, как усталость, плохой аппетит, паника, одышка, бессонница и депрессия, могут окончательно исчезнуть, отметила она.

"TКM использует целостный подход в лечении заболеваний", — сказала Ван Жунбин на пресс-конференции в рамках совместного механизма Госсовета КНР по профилактике и контролю пандемии коронавируса нового типа.



По ее словам, ряд реабилитационных потребностей вылечившихся от COVID-19 пациентов может быть удовлетворен с помощью комплекса таких приемов ТКМ, как корректировка диеты, иглоукалывание, прижигание и массаж.

Применение дифференциальных лечебных методов ТКМ может способствовать борьбе с пневмонией, добавила она.