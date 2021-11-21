Эксперт: страны ЕС должны на примере белорусов учиться проводить современную политику в отношении беженцев

Таким мнение поделился директор Института политических исследований (Россия), политолог Сергей Марков в эфире телеканала «Беларусь 1».
- Большая часть вины [за кризис с беженцами] лежит на властях Польши. Польские власти проявляют высокомерие, агрессивность, неуважение, ультранационализм и хамоватую шляхецкую грубость по отношению ко всем. Это выражается во многом. Мы видим, что они отказываются принимать несчастных беженцев, которые пострадали от НАТО (ведь именно они все разрушили в их странах) . Поляки и немцы обязаны принять всех беженцев, дать им нормальные условия для жизни, работу и т.д. Вся эта история показала, что мы с Вами [белорусы и русские] гуманные люди, поляки – варвары, а европейцы готовы закрыть глаза на любые варварства своих союзников. Страны ЕС должны на примере белорусов учиться проводить современную политику в отношении беженцев, - подчеркнул Сергей Марков.