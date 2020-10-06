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  2. Эксперт: ситуация в Кыргызстане напоминает кривое зеркало по отношению к белорусским реалиям

Эксперт: ситуация в Кыргызстане напоминает кривое зеркало по отношению к белорусским реалиям

Об этом sb.by заявил политический аналитик Алексей Беляев. Он отметил, что существенная разница в политических системах и политической культуре Беларуси и Кыргызстана продемонстрировала серьезное отличие течения событий при примерно одинаковой их направленности:


- Политические силы, не получившие в ходе электоральной кампании поддержки избирателей, практически сразу после объявления итогов выборов заявляют об их фальсификации, многочисленных нарушениях и требуют признать прошедшую избирательную кампанию недействительной. В свою поддержку они выводят на улицы сторонников, подстрекая их к противоправным действиям насильственного характера. Однако подобные действия встречают закономерный отпор сил правопорядка.

Тогда в игру вступает фактор политического давления: от главы государства требуют начать переговоры, говорит эксперт:

- Как только звучит согласие на переговоры (диалог) со стороны руководителя государства – это означает фактическое признание всех обвинений (без какой-либо серьезной проверки и доказательств) и развязывает оппонентам власти руки. Забывая про только что заключенные договоренности о необходимости диалога, (то есть взаимного разговора с привлечением аргументов и доказательств, итогом которого вовсе не обязательно должна стать победа оппозиции, а, наоборот, возможно ее полное и окончательное поражение), противники действующей власти переходят в наступление: захватывают административные здания, учреждают собственные параллельные квазиправительственные структуры (координационный совет, отряды самообороны, назначают «своих» мэров и т.п.). Дальнейшее предсказать нетрудно – объявляют о переходе всей власти в свои руки, без каких-либо электоральных процедур, что является абсолютно неконституционным и нелегитимным актом.

Именно подобное развитие событий мы и наблюдаем сейчас в Кыргызстане, отметил Алексей Беляев. Этому, по его словам, во многом способствовала специфика политического поля страны, раздробленного на большое число групп интересов при отсутствии реального авторитетного центра силы:

- Клановая система и неоднократные примеры перехода власти из рук в руки неконституционным революционным путем (это уже третья в стране «цветная революция» за последние 15 лет) являются базой для попрания всех норм легитимности. К сожалению, пример партийного парламентского правления в Кыргызстане демонстрирует явную неустойчивость подобного типа режимов и их неспособность к эффективной работе в кризисных ситуациях.
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Фото: Александр КУЛЕВСКИЙ
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