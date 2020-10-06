Эксперт: ситуация в Кыргызстане напоминает кривое зеркало по отношению к белорусским реалиям

Тогда в игру вступает фактор политического давления: от главы государства требуют начать переговоры, говорит эксперт:Именно подобное развитие событий мы и наблюдаем сейчас в Кыргызстане, отметил Алексей Беляев. Этому, по его словам, во многом способствовала специфика политического поля страны, раздробленного на большое число групп интересов при отсутствии реального авторитетного центра силы: