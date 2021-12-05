Эксперт считает, что омикрон-штамм коронавируса может быть менее заразным, чем “дельта”

Омикрон-штамм может быть менее вирулентным, чем вариант “дельта”. Об этом в эфире телеканале ОНТ сообщила заведующая кафедрой эпидемиологии Белорусского государственного медицинского университета Ирина Вальчук.
- Для исходного уханьского штамма коронавируса и для “альфа”-штамма вот такой репродуктивный показатель равнялся примерно двум, то есть каждый источник инфекции, каждый пациент заражал в своем окружении примерно двух человек, - рассказала эксперт.
По словам Ирины Вальчук, для варианта “дельта” данный показатель заметно больше. Он составляет 5-6.
- В отношении нового варианта “омикрон” большое число мутаций в S-белке вируса и особенно в рецептор связывающем домене с одной стороны способствует лучшему проникновению вируса в клетку, с другой - большое количество одномоментно возникших мутаций способно повлиять на степень вирулентности. Он может стать менее вирулентным, менее успешным, менее конкурентоспособным, чем "дельта"-штамм, - обратила внимание Ирина Вальчук.
Уточняется, что вирулентность вируса - показатель, который говорит о том, на сколько высока вероятность инфицирования человека.