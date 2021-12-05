Эксперт считает, что омикрон-штамм коронавируса может быть менее заразным, чем “дельта”

- рассказала эксперт.По словам Ирины Вальчук, для варианта “дельта” данный показатель заметно больше. Он составляет 5-6.обратила внимание Ирина Вальчук.Уточняется, что вирулентность вируса - показатель, который говорит о том, на сколько высока вероятность инфицирования человека.