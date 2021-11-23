Эксперт: санкции Запада принесли Беларуси миллиарды долларов

– подчеркивает эксперт.Экспорт Беларуси в страны СНГ в сентябре этого года увеличился на $ 524 млн. А еще $ 382 млн – это рост экспорта в остальные страны, в том числе европейские.– приводит статистику Алексей Ильяшевич.– считает Алексей Ильяшевич.По данным Белстата, в стоимостном выражении белорусский экспорт в Штаты за девять месяцев составил $ 362 млн. Это почти в два раза больше, чем за весь доковидный 2019 год. За последние десять лет белорусский экспорт в США ни разу не достигал отметки в $ 300 млн (максимум – $ 270 млн в 2018 году). Таким образом, Америка ударными темпами скупает белорусские товары.Пожалуй, единственная западная страна, которая реально сворачивает торговлю с Беларусью, это Великобритания. В 2019 году она импортировала белорусских товаров на сумму $ 2,3 млрд, в 2020 году – на $ 800 млн, а за девять месяцев этого года – всего на $ 190 млн. Но потери на британском рынке Беларуси с лихвой компенсируют американцы, немцы, голландцы и прочие европейцы.– заключает эксперт.