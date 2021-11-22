Эксперт: референдум считается важнейшей формой непосредственной демократии

Процедура проведения референдума (кстати, в некоторых странах используется термин «плебисцит») во многом схожа с выборами. И в одном, и в другом случаях в качестве процедуры их проведения используется голосование. Однако если на выборах граждане лишь выбирают депутатов либо иных должностных лиц, то во время референдума они выступают уже как законодатели, которые сами принимают решения. Именно поэтому референдум считается важнейшей формой непосредственной демократии, считает доцент кафедры конституционного и административного права Академии управления при Президенте Республики Беларусь, кандидат юридических наук Анатолий Курак.





Общенациональные референдумы обычно проводятся по важнейшим вопросам жизнедеятельности государства. В ряде стран референдумы используются в качестве способа одобрения и принятия новой конституции либо корректировки уже действующей. К примеру, путем референдума принимались Конституции России, Франции, Азербайджана, Эстонии, Армении, Швейцарии и ряда других государств. Использование референдума при принятии Основного Закона является наиболее эффективным и демократичным вариантом, который позволяет всем гражданам высказать свое отношение к этому важнейшему юридическому акту, в соответствии с которым наше государство в течение длительного времени будет функционировать.

Важным моментом процесса принятия Конституции референдумом является предварительное вынесение ее на всенародное обсуждение. Кстати, впервые в отечественной практике советского времени всенародное обсуждение Основного Закона было применено в СССР в 1936 году.

Формы всенародного обсуждения проекта Конституции законодательством не регламентированы, поскольку их спектр может быть самым разнообразным и все их определять нет необходимости, считает эксперт. Это могут быть диалоговые площадки, семинары, круглые столы, публикации в печатных СМИ, использование возможностей телевидения, радио, электронных средств массовой информации и т.д. При этом, что важно, свои предложения может вносить каждый гражданин. Широкое и обстоятельное обсуждение проекта Конституции играет значимую роль. Оно дает возможность еще до референдума, хотя бы в общем плане, определить отношение общества к содержанию будущего Основного Закона, проанализировать и учесть поступившие замечания и предложения.