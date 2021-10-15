Эксперт развеяла миф о вреде каши быстрого приготовления

В эфире программы "О самом главном" генетик, кандидат биологических наук Екатерина Баранова сообщила, что каши быстрого приготовления на самом деле не являются вредными, однако могут быть опасны, если истек их срок годности.
– Каши быстрого приготовления на самом деле не являются вредными, – развеяла миф Екатерина Баранова и предостерегла от покупки акционных продуктов, поскольку красная цена может свидетельствовать о превышении срока хранения.
– Если зерна, например, бобовых находятся внутри семенной оболочки – специального покрова, который не допускает попадания воздуха и патогенов, то каши быстрого приготовления этого лишены, – объяснила эксперт.
В дополнение к словам Екатерины Барановой врач общей практики, телеведущий Александр Мясников сказал, что все полезные вещества находятся именно в оболочке зерна.
– Все самые полезные микроэлементы находятся в оболочке, поэтому, например, белый рис есть бессмысленно, – подчеркнул врач.
– То же касается и картофеля. Почистил – все полезное срезал, – резюмировал Александр Мясников.
Фото: pixabay.com