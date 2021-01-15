Эксперт рассказала, закроется ли "Ералаш" после смерти Грачевского

Киножурнал "Ералаш" после смерти своего бессменного худрука Бориса Грачевского продолжит снимать новые выпуски. Так считает замглавы социального комитета Совфеда Елена Бибикова, передает РИА Новости.
Борис Грачевский умер от коронавируса 14 января. Художественному руководителю "Ералаша" было 72 года.
– Очень жаль, что нас постигла такая потеря. Для творческого человека это не возраст, он мог бы работать и дальше, – отметила Елена Бибикова РИА Новости.
Она также добавила, что "Ералаш" объединил несколько поколений. Когда-то показ "Ералаша" в кинотеатрах перед демонстрацией фильма был настоящим подарком для зрителя.
– И я, и мои дети, и внуки – мы все с удовольствием смотрим выпуски этого киножурнала, поучительные истории из жизни ребят, – сказала законодатель.
Фото: РИА Новости
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