Использование контактных линз не способствует снижению риска заражения вирусными инфекциями. Это касается и коронавирусной, так как они не защищают слизистую глаза. Об этом сообщила замдиректора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная, пишет RG.RU.
– Считается, что очки создают своеобразный барьер на пути вирусных инфекций, идущих через слизистые глаз, а также попадающих в слезную жидкость с последующим перемещением по носослезному каналу в нижние носовые ходы. Но защита от попадания частиц инфицированного материала обеспечивается лишь при надлежащем уходе за очками. В отличие от очков, контактные линзы не защищают слизистые органа зрения вообще и только частично могут защитить конъюнктиву и роговицу глаз, – рассказала эксперт.
Целиком защитить от COVID-19 очки не могут, однако уменьшить получаемую дозу инфекционного агента им вполне под силу. По словам специалиста, при крепком иммунитете подобный барьер может стать достаточным, чтобы не заразиться, однако должно соблюдаться обязательное условие – ношение маски.
– Важно помнить, что если вы надели только очки и не надели маску, очки нельзя считать достаточно обоснованным средством защиты и профилактики. Отмечу, что для профилактики коронавирусной инфекции важен комплексный подход, а не какой-то один элемент, как очки, поэтому важно обязательно носить маску, мыть руки и соблюдать дистанцию, – резюмировала Наталья Пшеничная.
Фото: pixabay.com
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Эксперт рассказала, препятствуют ли контактные линзы попаданию COVID-19 в слизистую глаза
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