Авторы 18+

Беларусь Сегодня
USD: 2.58
EUR: 3.06
Партизаны Беларуси
"неОБЫЧАЙные деревни"
Специальный проект "Беларусь помнит"
Сапраўдныя каштоўнасці
  1. Главная
  2. Эксперт рассказала, препятствуют ли контактные линзы попаданию COVID-19 в слизистую глаза

Эксперт рассказала, препятствуют ли контактные линзы попаданию COVID-19 в слизистую глаза

Использование контактных линз не способствует снижению риска заражения вирусными инфекциями. Это касается и коронавирусной, так как они не защищают слизистую глаза. Об этом сообщила замдиректора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная, пишет RG.RU.


– Считается, что очки создают своеобразный барьер на пути вирусных инфекций, идущих через слизистые глаз, а также попадающих в слезную жидкость с последующим перемещением по носослезному каналу в нижние носовые ходы. Но защита от попадания частиц инфицированного материала обеспечивается лишь при надлежащем уходе за очками. В отличие от очков, контактные линзы не защищают слизистые органа зрения вообще и только частично могут защитить конъюнктиву и роговицу глаз, – рассказала эксперт.

Целиком защитить от COVID-19 очки не могут, однако уменьшить получаемую дозу инфекционного агента им вполне под силу. По словам специалиста, при крепком иммунитете подобный барьер может стать достаточным, чтобы не заразиться, однако должно соблюдаться обязательное условие – ношение маски.

– Важно помнить, что если вы надели только очки и не надели маску, очки нельзя считать достаточно обоснованным средством защиты и профилактики. Отмечу, что для профилактики коронавирусной инфекции важен комплексный подход, а не какой-то один элемент, как очки, поэтому важно обязательно носить маску, мыть руки и соблюдать дистанцию, – резюмировала Наталья Пшеничная.

Фото: pixabay.com
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Версия для печати
Новости и статьи
В Минске начала работу выставка-ярмарка «Продэкспо-2020»
Минэнерго: временное прекращение поставки электроэнергии от БелАЭС предусмотрено программой энергопуска
Тестовые соревнования на объектах Олимпиады в Токио начнутся в марте 2021 года
СМИ пишут: республиканцы готовятся к «30-дневной юридической войне» против результатов выборов в США. Что это значит?
МИД Беларуси: искренне приветствуем достижение договоренности о полном прекращении военных действий в зоне нагорнокарабахского конфликта
Пистолет Шона Коннери из первого фильма о Бонде и куртку Терминатора продадут с аукциона
Головченко: на международном уровне важно разработать базовые правила поведения в информационном пространстве
Головченко: Беларусь готова активно наращивать сотрудничество с ШОС
В Беларуси выздоровели и выписаны 91 646 пациентов с COVID-19
Умер тренер по фигурному катанию Игорь Москвин
мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
Демократия всё
В Гродно 5-летний ребенок выпал из окна многоэтажки
Лукашенко требует расставить точки над "i" в вопросах действия коллективных договоров
Экспорт белорусской сельхозпродукции за 26 лет вырос в 12 раз
В гараже в Могилеве обнаружено помещение для выращивания конопли
Умер один из создателей "Скуби-Ду"
В сети появилась ранее неопубликованная детская фотография принцессы Дианы
33 кластерные и социально значимые инициативы победили в конкурсе ПРООН и Минэкономики
Биржа: 10 ноября доллар и евро подешевели, российский рубль подорожал
Путин: считаем недопустимым, чтобы кто-либо извне навязывал белорусскому народу те или иные решения
Закрытие третьего трудового семестра состоится в Минске 13 ноября
мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
Объективное преподавание
Президент Эстонии ушла на самоизоляцию из-за контакта с заразившимся COVID-19
В Рогачевском районе в ДТП погиб мужчина, пострадала девушка
Врач рассказала, как восстановить здоровье после COVID-19
Евдоченко вручил верительные грамоты гендиректору ОЗХО
Орда: главное для нас – чтобы у людей были мирный труд и спокойная жизнь
Apple Watch смогут бороться с кошмарными сновидениями
Пропавшего подростка из Волковысского района нашли в Осиповичах
В сеть попал снимок возрожденного Nokia 8000: телефон оказался не похож на культовый мобильник нулевых
Чехия ввела новые правила пересечения границы
В Гомеле иномарка сбила на тротуаре 15-летнюю девочку
мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
Не боги
Лукашенко требует до конца года решить вопрос о создании профсоюзных организаций на частных предприятиях
Поздравление с Днем чествования ветеранов органов внутренних дел и внутренних войск
Сборная Беларуси по футболу начала подготовку к матчам против румын, литовцев и албанцев
Совмин продлил срок привлечения китайского кредита на инфраструктуру "Великого камня"
Прогноз погоды на 11 ноября: облачно с прояснениями и от -4 до +6
Лукашенко о профсоюзном мониторинге цен: интересы народа должны лежать во главе угла нашей политики
В Чечерском районе столкнулись грузовой фургон и повозка – возчик погиб
Лукашенко: не возьмут они Беларусь «тепленькой»
В Гродненской области в течение пяти лет планируют построить 13 детсадов и школ
Пытались подкупить пограничника. На границе задержана группа контрабандистов, в которую входил украинский полицейский
мнение
Сергей МИХОВИЧ
В сплочении магия цифр
Население Эстонии за 30 лет сократилось больше чем на 15%
Лукашенко: власть будет поддерживать профсоюзы на всех уровнях
В комитете по здравоохранению Мингорисполкома – новый председатель
Авторы
СКАНИРУЙТЕ