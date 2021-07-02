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Эксперт рассказала, почему нельзя мочить место прививки от коронавируса

Если на место, где была поставлена прививка против COVID-19, попадет вода, оно может воспалиться, сообщает ТАСС.


Об этом рассказала  главный внештатный специалист Минздрава по терапии и общей врачебной практике, директор ФГБУ "Национальный медицинский исследовательский центр профилактической медицины" Министерства здравоохранения России Оксана Драпкина.

– При попадании воды на место прививки увеличивается возможность образования небольшого местного воспаления, – пояснила специалист. 

Согласно инструкции 3 дня после вакцинации не рекомендовано мочить место инъекции. Лучше воздержаться от посещения бани, чрезмерных физических нагрузок и употребления алкоголя. Если место, куда вводился препарат, покраснело, отекло или появились болевые ощущения, можно принять антигистаминные препараты. 

Фото из архива БЕЛТА
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Эксперт рассказала, почему нельзя мочить место прививки от коронавируса
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