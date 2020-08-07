Эксперт рассказала, как спасти упавший в воду смартфон

Современный человек практически не расстается со смартфоном. Гаджеты берут с собой, в том числе и на отдых у воды – на озере, водоеме, реке или море. И нередко дорогое устройство по-неосторожности становится «утопленником».





Что делать, если смартфон упал в воду, рассказала директор по стратегическим коммуникациям АНО "Цифровые платформы" Александра Гаврилова.

Есть несколько вариантов, которые помогут минимизировать последствия, если ваш телефон утонул. В первую очередь телефон необходимо максимально быстро извлечь из воды. Многие современные смартфоны водостойкие и, если они проведут в воде небольшое количество времени, работоспособность гаджетов может не пострадать, пишет РИА Новости.

"Но на всякий случай какое-то время не используйте его и включите через день", – советует эксперт.





Тем более не стоит пытаться включать телефон, если он не водостойкий и не подает признаков жизни. «Это может привести к выходу из строя системной платы или отдельных частей», – говорит эксперт. Некоторые элементы в смартфоне заменить просто невозможно, поэтому вы можете легко остаться без телефона.

Не стоит уповать на то, что вы сможете просушить смартфон сами. Такую задачу необходимо доверить профессионалам. В специализированной мастерской аппарат разберут и просушат в нужных местах, что в большинстве случаев позволит избежать замены дорогостоящих деталей или покупки нового гаджета.

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