Эксперт рассказал, в каком случае талибы могут захватить власть в Афганистане

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По словам эксперта, если не будет реального движения в процессе национального примирения, то военно-политический баланс в Афганистане будет переформатирован в пользу движения талибов.полагает Кабулов.При этом он добавил, что пока у «Талибана» нет сил для захвата и длительного удержания крупных провинций Афганистана.Напомним, что 18 июля завершились переговоры между представителями талибов и афганского правительства. Стороны договорились продолжать искать компромисс в сложившейся ситуации и вести мирные переговоры. О прекращении огня ничего не говорилось.