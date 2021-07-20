Силовой захват власти в Афганистане талибами реален, если на межафганских переговорах не будет прогресса. Об этом заявил во вторник спецпредставитель президента России по Афганистану Замир Кабулов, информирует ТАСС.
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По словам эксперта, если не будет реального движения в процессе национального примирения, то военно-политический баланс в Афганистане будет переформатирован в пользу движения талибов. «И тогда силовой захват ими власти в стране станет очень реальной перспективой», – полагает Кабулов.
При этом он добавил, что пока у «Талибана» нет сил для захвата и длительного удержания крупных провинций Афганистана.
Напомним, что 18 июля завершились переговоры между представителями талибов и афганского правительства. Стороны договорились продолжать искать компромисс в сложившейся ситуации и вести мирные переговоры. О прекращении огня ничего не говорилось.
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Эксперт рассказал, в каком случае талибы могут захватить власть в Афганистане
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