Эксперт рассказал, с какими вопросами по проекту изменений и дополнений Конституции обращаются белорусы

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перечислил эксперт.Он также обратил внимание на то, что людей интересует тема верховенства права:Также, по словам Вадима Гигина, поднимается блок вопросов, связанных с нашей самобытностью, традиционными ценностями.– добавил спикер. –– резюмировал гость «Будней».Ток-шоу «Будни» выходит утром с понедельника по пятницу. В каждом выпуске предметом обсуждения становятся самые актуальные темы из жизни страны и мира. В дискуссии принимают участие политологи, ученые, общественные деятели и журналисты ведущих средств массовой информации.