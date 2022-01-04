Эксперт рассказал, с какими вопросами по проекту изменений и дополнений Конституции обращаются белорусы

В конце декабря 2021-го был опубликован проект изменений и дополнений Конституции Беларуси. В обществе сразу же началось активное обсуждение документа. Председатель правления Республиканского государственно-общественного объединения «Белорусское общество «Знание» Вадим Гигин в эфире общественно-политического ток-шоу «Будни» на «Альфа Радио» рассказал, с какими вопросами по проекту к экспертам обращаются белорусы.
– Белорусов заинтересовали предлагаемые поправки. С чем обращаются люди? Первое: что такое ВНС, какими оно будет обладать полномочиями – это главный вопрос. Второе – социальные гарантии. Сохранятся ли они? И как понимать те формулировки, которые прописаны, например, в отношении здравоохранения. Люди по-своему это интерпретируют. Потом блок вопросов, связанных с президентской властью, потому что Глава государства – это символ. Люди задают вопросы: почему мы ограничиваем его полномочия двумя сроками? – перечислил эксперт.
Он также обратил внимание на то, что людей интересует тема верховенства права: «В России, например, широко это раскрутили: российское законодательство обладает приоритетом перед международным правом. Люди не совсем понимают, как это у нас формулируется: нормы, принципы. Надо это разъяснять, этим должны заниматься юристы».
Также, по словам Вадима Гигина, поднимается блок вопросов, связанных с нашей самобытностью, традиционными ценностями.
– Не идет конкуренция условно Конституции Лукашенко с некоей Конституцией Тихановской. Нет никакой Конституции Тихановской, нет этого вопроса. То есть инициатива Президента целиком преобладает в информационном поле Беларуси, в общественном мнении, – добавил спикер. – Идут уточнения по отдельным вопросам, причем там зачастую разгораются яростные споры, и это важно. Но это все происходит среди патриотических сил, среди людей, которые хотят улучшить ситуацию для Беларуси. Эта активизация гражданской деятельности, инициатив, хороша сама по себе. Изменения и дополнения Конституции уже выполнили часть функций, которые с ними связаны.
– Конституция важна не сама по себе как некий изящный юридический документ. Основной Закон принципиален и как элемент общественного устройства, общественного договора между государством и гражданами. Здесь очень важна активность самих граждан. И то, что мы видим сейчас, свидетельствует: эти ожидания полностью оправдываются, – резюмировал гость «Будней».
Ток-шоу «Будни» выходит утром с понедельника по пятницу. В каждом выпуске предметом обсуждения становятся самые актуальные темы из жизни страны и мира. В дискуссии принимают участие политологи, ученые, общественные деятели и журналисты ведущих средств массовой информации.