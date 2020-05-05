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Эксперт пояснил, почему в странах ЕС не сработал карантин

Директор информационно-просветительского учреждения "Актуальная концепция" Александр Шпаковский в эфире телеканала ОНТ пояснил, почему в странах Евросоюза не сработал карантин:



— Древнеримские юристы всегда задавали вопрос, кому выгодно. Если была такая реакция со стороны ведущих международных структур, Всемирной организации здравоохранения, Организации Объединенных Наций, Международного валютного фонда, значит, вероятно, какое-то рациональное зерно имеется. Просто мы эту логику не видим. 

Эксперт отметил, что обоснования карантина в западной прессе изменились:

— Изначально говорили о том, что карантинные меры вводятся для обеспечения безопасности и победы над коронавирусом. Сейчас речь идет о том, что карантинные меры были предназначены для того, чтобы научить людей жить в новых условиях. Вопрос — какие это будут условия. Очевидно, что будет меняться структура потребления. Мы увидели, что малый бизнес не получает поддержку, а в большей степени эта поддержка аккумулируется более крупными хозяйствующими субъектами. 

По словам Александра Шпаковского, из этого следует, что богатые будут богатеть, а бедные беднеть:

— Это достаточно опасная ситуация. На мой взгляд, зависимость развивающихся стран от центров силы, у которых есть деньги, усилится.
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