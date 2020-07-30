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  2. Эксперт рассказал, почему нельзя болтать лишнее рядом с умными гаджетами

Эксперт рассказал, почему нельзя болтать лишнее рядом с умными гаджетами

Владельцы умных устройств должны проявлять бдительность, чтобы не допустить утечки важной конфиденциальной информации.


Конфиденциальность записей таких гаджетов обеспечивают разработчики голосовых ассистентов, но на устройство может попасть вредоносное программное обеспечение. В этом случае пользователь может стать уязвим. Гаджет вполне может начать записывать и отправлять информацию на серверы хакеров, рассказал агентству "Прайм" консультант Центра информационной безопасности компании "Инфосистемы Джет" Александр Рогозин.

В результате злоумышленники могут получить доступ к важной информации: логинам, паролям и прочее.

По словам эксперта, любое устройство с микрофоном априори может записывать окружающие звуки. Если на устройстве есть голосовой ассистент, он ведет запись речи и отправляет ее на сервер для распознавания голосовых запросов. При этом запись может храниться на сервере и использоваться, например, для контекстной рекламы.


К голосовому помощнику можно обратиться по ключевым словам, поэтому он может прослушивать окружение в режиме ожидания. А пользователь неожиданно получает контекстную рекламу, хотя, казалось, не искал ничего подобного в интернете. Но гаджету хватило какого-то обсуждения этой вещи.

Признаком взлома может быть выросший расход интернет-трафика и более быстрый разряд аккумулятора. То есть гаджет стал гораздо чаще обращаться к интернету при видимом бездействии.

Эксперт советует почаще обновлять гаджет и не устанавливать сомнительные приложения.

Фото: pixabay и wikimedia


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