Эксперт рассказал, почему белорусы негативно относятся к санкциям Запада в отношении нашей страны

Такую тему сегодня в эфире общественно-политического ток-шоу «Будни» на «Альфа Радио» обсудили с главным врачом 1-й клинической больницы г. Минска Дмитрием Шевцовым.
По заказу ЗАО «Второй национальный телеканал» с 5 по 21 июля аналитический центр ЕсооМ с привлечением фонда «Украинская политика» провел республиканский опрос общественного мнения «Социальное мышление и медиасистемы». Подробные результаты приведены здесь. Один из наиболее красноречивых – большинство белорусов (суммарно 78%) негативно относится к санкциям, введенным странами Запада против нашего государства. Ведущий «Будней» Вадим Шепет поинтересовался у эксперта, почему наблюдается такой показатель.
– Это итоги коллективного разума и работы нашей вертикали власти. Несмотря ни на какие санкции, ужимки, протесты, различные притеснения, мы все равно продолжаем работать и выполнять те задачи, которые есть, – сказал Дмитрий Шевцов. – Люди это видят. Они видят, что, несмотря ни на пандемию, ни на инфодемию, мы продолжали работать. Президент правильно сказал: если мы сейчас закроем страну, есть мы что будем? Это был дальновидный взгляд, который буквально через полгода поставил все на свои места.
Продолжая тему белорусского пути борьбы с пандемией, гость программы добавил:
– У нас был рост сезонной заболеваемости: первая, вторая, третья волна коронавирусной инфекции. Но тем не менее экономика работала. Люди ходили на работу, зарабатывали деньги, росло благосостояние. Понятно, что были какие-то ограничения на посещение общественных мероприятий, но, опять же, их не закрывали. У нас четко стоял вопрос с соблюдением мер безопасности. Маска, перчатки – пожалуйста, передвигайтесь, живите нормальной жизнью, насколько это возможно. Конечно, это стало большим плюсом. Люди не глупые, они прекрасно все видят и понимают. И даже тот человек, который не разбирается [в ситуации] по уровню своего экономического развития, потому что у него нет соответствующего образования, душой понимает: государство стоит за него горой, заботится о нем и сделает все, чтобы он нормально жил.
Ток-шоу «Будни» выходит на «Альфа Радио» с 8:00 до 10:00 с понедельника по пятницу. Предметом обсуждения в программе становятся самые актуальные темы из жизни страны и мира. В дискуссии принимают участие политологи, ученые, общественные деятели и журналисты ведущих СМИ.