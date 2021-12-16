Эксперт рассказал о том, как устроены предновогодние скидки

Заместитель руководителя центра популяризации экономической науки и поведенческих исследований MeMicroMacro, кандидат экономических наук, доцент Александр Кравченко поделился советами, которые помогут сэкономить деньги в период праздничных распродаж.

- Покупателю ценен не только сам продукт, но и то, сколько он за него заплатил. Психологически мы устроены так, что скидка может придать ценности сделке. Человек получит дополнительное удовольствие от осознания того, что заплатил меньше, чем мог бы. Приведу простой пример. Покупатель не готов отдать 100 рублей за товар, цена кажется ему высокой. Но если на ценнике написано, что этот товар стоил 200 рублей, а со скидкой стоит 110, то человеку будет проще смириться с ценой. Он даже порадуется за то, что смог якобы сэкономить 90 рублей, - отметил Александр Кравченко в беседе с корреспондентом sb.by

Поэтому важно, чтобы во время предновогоднего шопинга на первом месте у вас была реальная ценность товара, а не удовольствие от возможных акций на него. Как этого достичь?

- Все просто: составляйте списки необходимых покупок заранее и определяйте суммы, которые готовы потратить, -- отмечает кандидат экономических наук. – Если единственной причиной для покупки той или иной вещи, продукта для вас является процент скидки на него, то лучше положите товар обратно на полку. На самом деле он вам не нужен.

По словам эксперта, в наше время маркетологи работают активнее, чем пару десятков лет назад, вследствие чего потребитель просто пресытился, его труднее удивить. «Выгодных предложений» стало больше не только в офлайн-магазинах, но и онлайн. Из-за чего количество вариантов с «отличными ценами» мелькают слишком часто перед потребителями в смартфонах, на компьютерах, вызывая у него избирательную слепоту.

Тем не менее, многие классические уловки маркетинга актуальны до сих пор.

- Сегодня многие универмаги Минска устраивают регулярные акционные дни каждый месяц. Из-за этого у потребителя пропадает страх потери, т.е. он перестает переживать, что не успел воспользоваться «выгодным» предложением. «Не купил сейчас со скидкой? Не вопрос, куплю на следующей неделе с такой же скидкой». А время ожидания до следующего «скидочного события» не очень большое. В итоге, люди настолько к акциям привыкли, что почти перестали ходить в такие магазины в обычные дни. Потребитель уже думает о том, что скидка – это не выгодное предложение, а норма, - отмечает Александр Кравченко. – Однако ажиотажа и очередей в предновогодние дни все равно не избежать. Все-таки предпраздничная распродажа сулит более эксклюзивные предложения – такие бывают в Черную Пятницу, перед Новым годом, 8 Марта. В данном случае работает не только время проведения скидки, но и непредсказуемость ее размера.