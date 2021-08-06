Эксперт рассказал о реакции Запада на учения вооруженных сил Беларуси и России

Такую тему политолог Алексей Дзермант затронул в эфире общественно-политического ток-шоу «Будни» на «Альфа Радио».
Напомним, стратегическое учение вооруженных сил Беларуси и России «Запад-2021» пройдет с 10 по 16 сентября. На территории нашей страны в нем поучаствует 12 800 человек и около 500 единиц военной техники. Детали читайте в материале нашего корреспондента. Тему подобных учений раскрыли в эфире «Будней».
– Нужно понимать, что эти учения проходят регулярно еще с советского времени. Тогда в них участвовали государства Советского Союза, теперь – Союзного государства. На западном фланге с конца 1970-х годов регулярно проходят масштабные учения для того, чтобы проверить боеготовность армий и, в случае чего, отработать оборонительную повестку. Мы не собираемся ни на кого нападать, наша задача – охранять только свои рубежи, особенно в последние годы, – сказал Алексей Дзермант.
Эксперт добавил:
– Я прекрасно помню учения «Запад-2017», когда мы еще пребывали в некоей иллюзии, что Запад собирается оставить нас в покое. Но при этом внутри страны ряд экспертов, СМИ развернули настоящую истерию, предполагая, что приедут российские войска и останутся. Подразумевали под этим чуть ли не оккупацию.
В качестве примера спикер рассказал историю о том, как в 2017-м один из экспертов на основании количества вагонов с теплым оборудованием для военных стал предполагать, что российские военнослужащие останутся надолго и Беларусь потеряет независимость. «Сейчас этот эксперт с умным видом на оппозиционных каналах рассказывает очередные байки, но я после того случая воспринимать его всерьез не могу. Это шут и клоун, который, скорее всего, отрабатывал свою повестку, дискредитируя эти учения и работая агентом, внедренным в информационное пространство Беларуси», – подчеркнул Алексей Дзермант.
Политолог объяснил:
– [Страны Запада] этими учениями пытаются прикрыть то, что сами создают ударную группировку. Как [их власти] объяснят гражданам своих стран, что американские военные пришли в Польшу и постоянно наращивают численность? Конечно же, [в качестве причины] они скажут, что русские с белорусами постоянно тренируются. Да сорок лет тренируются, и ничего с Польшей не происходит! А вот [в контексте США] в Польше происходит что-то очень странное. Американцы говорят, что их военной базы в этой стране не будет, но при этом создается вся инфраструктура и войска на ротационной основе все равно выполняют функции базы. Просто формулировка скрытая.
Ток-шоу «Будни» выходит на «Альфа Радио» с 8:00 до 10:00 с понедельника по пятницу. Предметом обсуждения в программе становятся самые актуальные темы из жизни страны и мира. В дискуссии принимают участие политологи, ученые, общественные деятели и журналисты ведущих СМИ.