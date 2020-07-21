Авторы 18+

Беларусь Сегодня
USD: 2.4
EUR: 2.75
Партизаны Беларуси
"неОБЫЧАЙные деревни"
Специальный проект "Беларусь помнит"
Сапраўдныя каштоўнасці
  1. Главная
  2. Эксперт рассказал, кому стоит забыть о солярии

Эксперт рассказал, кому стоит забыть о солярии

Загар в солярии может обернуться серьезными проблемами со здоровьем, так что на соляриях стоило бы размещать предупредительные надписи, как на пачках сигарет, считает доктор медицинских наук, профессор, хирург-онколог Константин Титов.


Людям, которым противопоказан загар, нужно отказаться и от походов в солярий, если они не хотят в будущем лечиться от меланомы или рака кожи. Ведь солярий – это такое же ультрафиолетовое излучение, как и естественное солнце.

Опасность подстерегает в первую очередь тех, у кого очень светлая кожа, рассказал эксперт в интервью Sputnik.

«Людям с очень светлой кожей молочного оттенка с веснушками или с множественными родинками – рыжеволосым и истинным блондинам – загар вообще противопоказан», – заявил медик. У таких людей загар не способен сформироваться из-за фототипа кожи, вместо этого они получают солнечный ожог.

Ожог вызывает фазу острого воспаления, затем возникают мутации в клетках кожи, что со временем может привести к развитию злокачественной опухоли – меланомы, или рака кожи.

По словам профессора, загар вообще мало полезен, в любом случае кожа проходит через фазу термического ожога, пишет РИА Новости. «Покраснение кожи – ожог первой степени, а образование волдырей  – ожог второй степени. После этого в коже погибают иммунные клетки, снижается ее эластичность, наступает преждевременное старение, то есть появляются морщины, пигментные пятна, возникает сухость кожи».


После серьезного солнечного ожога какое-то время иммунитет человека будет снижен, он будет чаще простужаться.

На соляриях, как на сигаретах, надо размещать предупредительные надписи, уверен медик.

"Сигареты вызывают рак легкого и ряд других видов рака, и вы предупреждены. Соответственно, на входе в солярий тоже надо написать: у светлокожих людей при чрезмерном загаре спустя время может развиться онкологическое заболевание кожи». В Германии и некоторых штатах США до 18 лет вообще запрещено посещать солярий, говорит эксперт.

Проблема заключается и в том, что некоторые солярии не меняют вовремя лампы, в итоге клиенты получают более интенсивное ультрафиолетовое излучение.

По словам эксперта, меланома среди онкологических заболеваний кожи наиболее агрессивна и опасна и отвечает за 80% смертей в этой группе новообразований.

Фото: pixabay


Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Только факты. Подпишись на SB.BY
Версия для печати
Новости и статьи
Премьера пятого сезона "Маши и Медведя" состоится 30 июля
Президент в Гомеле откроет поликлинику и пообщается с активом области
Эксперт рассказал, кому стоит забыть о солярии
Сивец: белорусам важно быть полноценными авторами социальной ответственности
Ольга Колесникова: государство оказывает серьезную поддержку на всех этапах становления личности
Под большим впечатлением. Команда молодежного поезда побывала в Гомельской области
Стало известно, когда начнется суд над Михаилом Ефремовым
Международные авиарейсы пока планируется разрешить выполнять только из шести городов России
Централизованное тестирование во второй резервный день будет сдавать 331 абитуриент
Белорусское тракторостроение за четверть века глазами конструктора МТЗ
мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
«Ты взгляни ему в лицо…»
Пока во всем мире начинают подготовку, белорусские спортсмены бьют рекорды
Старосты деревень в Могилевском районе — постоянно действующая прямая линия
Тренер Вячеслав Рысь: «Оберегайте детей от сумасшедших тренеров и родителей, которые хотят всего и сразу»
Английская Премьер-лига. «Вулверхэмптон» победил «Кристал Пэлас» и вернулся в еврокубковую зону
У жительницы Витебского района в лесу случился инсульт, понадобилась помощь спасателей
Жители деревни Чертеж увековечивают память реабилитированных земляков
Национальные парки принимают гостей: на дикую природу, тишину и уединенность нынче особый спрос
Первую тысячу тонн зерна намолотили хлеборобы столинского СПК «Федорский»
В Барановичском районе дачница обнаружила змею
Врачи Николай и Светлана Грибко из агрогородка Овсянка знают обо всех завозных случаях COVID-19 и держат ситуацию на контроле
мнение
Всеволод ШИМОВ
Ответ глобальным вызовам
Главный врач инфекционной больницы Минска – о первом пациенте с COVID-19, коллективном иммунитете и о приобретенном опыте
Лукашенко поздравил Короля Бельгии с национальным праздником
"Ювентус" переиграл "Лацио", Роналду продолжает ставить рекорды
Что будем выбирать. Рассуждает академик Анатолий Рубинов
Главы стран ЕС достигли соглашения по восстановлению экономики и бюджету
Кому и зачем понадобилось превращать Telegram-каналы в информационное оружие? Как манипулируют массовым сознанием и можно ли этому противостоять?
Илон Маск вошел в пятерку богатейших людей мира
Скидель — один из самых перспективных городов-спутников
Восемь предназначавшихся для Турции американских истребителей купят ВВС США
Поезд, города, вдохновение. Республиканский молодежный поезд едет по стране
блог
Анатолий ЛЕМЕШЁНОК
Кристина скоро вернется. Часть вторая
В Южной Корее семь человек пострадали в результате утечки химикатов возле завода
Кадровый день у Президента, увеличение объемов построенного жилья и уборка урожая. Главное за понедельник
Двухлетний ребенок упал с высоты пятого этажа и остался цел
Во Франции приступили к расшифровке самописцев сбитого в Иране Boeing
Улитка поселилась в ухе россиянина после купания собаки
Саммит ЕС приступил к рассмотрению финансового компромисса
Предсказано образование нового океана из-за раскола Африки
Американский самолет совершил жесткую посадку в Боготе
Названы поднимающие настроение продукты питания
Гороскоп на 22 июля
Шарлиз Терон понадобилось три операции из-за съемок в «Бессмертной гвардии»
Вышел трейлер первого сериала Федора Бондарчука «Псих» с Константином Богомоловым в главной роли
Как переживает пандемию национальный парк «Припятский»
Авторы
СКАНИРУЙТЕ