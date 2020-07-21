Эксперт рассказал, кому стоит забыть о солярии

Загар в солярии может обернуться серьезными проблемами со здоровьем, так что на соляриях стоило бы размещать предупредительные надписи, как на пачках сигарет, считает доктор медицинских наук, профессор, хирург-онколог Константин Титов.





Людям, которым противопоказан загар, нужно отказаться и от походов в солярий, если они не хотят в будущем лечиться от меланомы или рака кожи. Ведь солярий – это такое же ультрафиолетовое излучение, как и естественное солнце.

Опасность подстерегает в первую очередь тех, у кого очень светлая кожа, рассказал эксперт в интервью Sputnik.

«Людям с очень светлой кожей молочного оттенка с веснушками или с множественными родинками – рыжеволосым и истинным блондинам – загар вообще противопоказан», – заявил медик. У таких людей загар не способен сформироваться из-за фототипа кожи, вместо этого они получают солнечный ожог.

Ожог вызывает фазу острого воспаления, затем возникают мутации в клетках кожи, что со временем может привести к развитию злокачественной опухоли – меланомы, или рака кожи.

По словам профессора, загар вообще мало полезен, в любом случае кожа проходит через фазу термического ожога, пишет РИА Новости. «Покраснение кожи – ожог первой степени, а образование волдырей – ожог второй степени. После этого в коже погибают иммунные клетки, снижается ее эластичность, наступает преждевременное старение, то есть появляются морщины, пигментные пятна, возникает сухость кожи».





После серьезного солнечного ожога какое-то время иммунитет человека будет снижен, он будет чаще простужаться.

На соляриях, как на сигаретах, надо размещать предупредительные надписи, уверен медик.

"Сигареты вызывают рак легкого и ряд других видов рака, и вы предупреждены. Соответственно, на входе в солярий тоже надо написать: у светлокожих людей при чрезмерном загаре спустя время может развиться онкологическое заболевание кожи». В Германии и некоторых штатах США до 18 лет вообще запрещено посещать солярий, говорит эксперт.

Проблема заключается и в том, что некоторые солярии не меняют вовремя лампы, в итоге клиенты получают более интенсивное ультрафиолетовое излучение.

По словам эксперта, меланома среди онкологических заболеваний кожи наиболее агрессивна и опасна и отвечает за 80% смертей в этой группе новообразований.

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