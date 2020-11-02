Речь идет о цифровом следе – пакете данных, который известен Всемирной паутине. Информация, например, о планах и намерениях зачастую попадает в сеть через историю поиска, сообщает РИА Новости со ссылкой на директора компании "Интеллектуальный резерв" Павла Мясоедова.
– Наши гаджеты изучают данные геолокации и отправляют своим создателям информацию о том, в какой точке мира мы находимся, за какими данными лезем в интернет, о чем говорим с близкими, – рассказал эксперт.
Основным источником информации является сам пользователь сети, его друзья и родные. Именно они предоставляют данные, необходимые тем, кто их собирает. Часто эти сведения, по словам Павла Мясоедова, лежат на поверхности.
– Пользователи соцсетей также выставляют номер телефона, снимки, геометки, публикуют музыку, картинки, подписываются на тематические группы, – говорит Мясоедов.
Эксперт отмечает, что некоторые пользователи публикуют в сети фото своих личных документов, в которой содержится важная информация. Размещать подобного рода снимки не стоит, так как ими могут воспользоваться злоумышленники.
Фото: pixabay.com
Опубликовано:
245
Эксперт рассказал, какую информацию о вас знает интернет
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter