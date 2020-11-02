Авторы 18+

Беларусь Сегодня
USD: 2.64
EUR: 3.08
Партизаны Беларуси
"неОБЫЧАЙные деревни"
Специальный проект "Беларусь помнит"
Сапраўдныя каштоўнасці
  1. Главная
  2. Эксперт рассказал, какую информацию о вас знает интернет

Эксперт рассказал, какую информацию о вас знает интернет

Речь идет о цифровом следе – пакете данных, который известен Всемирной паутине. Информация, например, о планах и намерениях зачастую попадает в сеть через историю поиска, сообщает РИА Новости со ссылкой на директора компании "Интеллектуальный резерв" Павла Мясоедова.


– Наши гаджеты изучают данные геолокации и отправляют своим создателям информацию о том, в какой точке мира мы находимся, за какими данными лезем в интернет, о чем говорим с близкими, – рассказал эксперт.

Основным источником информации является сам пользователь сети, его друзья и родные. Именно они предоставляют данные, необходимые тем, кто их собирает. Часто эти сведения, по словам Павла Мясоедова, лежат на поверхности.

– Пользователи соцсетей также выставляют номер телефона, снимки, геометки, публикуют музыку, картинки, подписываются на тематические группы, – говорит Мясоедов.

Эксперт отмечает, что некоторые пользователи публикуют в сети фото своих личных документов, в которой содержится важная информация. Размещать подобного рода снимки не стоит, так как ими могут воспользоваться злоумышленники.

Фото: pixabay.com
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Добавить SB.BY в источник новостей
Версия для печати
Новости и статьи
Конор Макгрегор возвращается в ММА
Фотофакт. В Пекине открылась Китайская конференция научной фантастики
Трамп в последнее воскресенье перед выборами провел пять митингов
Эксперт рассказал, какую информацию о вас знает интернет
Ученые нашли способ диагностировать рак по капле крови
Ученые рассказали, сколько могут сохраняться антитела к коронавирусу
Тысячи людей в Германии вышли на акции против COVID-ограничений
Сальма Хайек опубликовала снимки с разницей в 20 лет - поклонники не нашли отличий
Теннис. Герасимов поднялся на шесть мест в мировом рейтинге
Выставка факелов олимпийского и паралимпийского огня открылась в Токио
мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
Сросшееся сердце
На что обратить внимание при выборе постельного белья
Длительность хранения яблок и груш зависит от многих факторов
«Арсенал» обыграл «Манчестер Юнайтед» в матче Премьер-лиги
К 30 годам Ольга Берчук из Малориты успела сделать и пережить столько, сколько иным за всю жизнь не удается
Санду лидирует на выборах президента Молдовы после обработки 99,63% протоколов
Легко ли с серым разговаривать на одном языке? Владимира Лазовикова приглашают на охоту в качестве вабильщика
Число жертв тайфуна на Филиппинах увеличилось до 10
В Нью-Йорке более 1,1 млн человек проголосовали досрочно
В Беларуси приняты новые строительные нормы по защите конструкций от коррозии
Додон заявил, что для избрания президента Молдовы понадобится второй тур
мнение
Михаил КУЧКО
Землю возродить – не поле перейти
Премьера спектакля "Все сначала" состоялась в Брестском театре драмы
Защищают ли чистые руки от COVID-19?
Усыновить ребенка, а затем вернуть его обратно в интернат — взвешенное решение или неоправданная жестокость?
В Канаде за ночь сгорели две церкви
Число погибших из-за землетрясения на западе Турции возросло до 79
Парень раскрасил старое фото и сделал забавное открытие. Где-то там спрятался песик!
В сети показали простой способ заменить чистящее средство во время стирки - видео
Землетрясение произошло на востоке Индонезии
В Германии группа молодых людей напала на полицейских
Президентские выборы завершились в Молдове, с результатом 34,3% лидирует Додон
мнение
Наталья ЧАСОВИТИНА
VR-очки как суррогат коровьего счастья
Число погибших в результате землетрясения в Турции достигло 69
Во французском Монпелье произошла перестрелка
Гороскоп на 3 ноября
Шестнадцать человек погибли в ДТП в Нигерии
Баскетболисты "Цмокi-Мiнск" проиграли второй матч в Единой лиге ВТБ
В нефтяной шахте в Коми возник пожар
Международный турнир по фигурному катанию Ice Star завершился в Минске
Минздрав: люди неохотно возвращаются к масочному режиму
В Хорватии произошло землетрясение
Британский велогонщик Хью Карти выиграл 12-й этап "Вуэльты Испании-2020"
Обрушение моста в Китае – подтверждена гибель семи человек
ЦСКА победил «Ротор» и возглавил таблицу чемпионата России по футболу
Минское «Динамо» проиграло в гостях «Локомотиву» в матче чемпионата КХЛ
Авторы
СКАНИРУЙТЕ