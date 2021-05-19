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Эксперт рассказал, какие технологии киберпреступники используют на интернет-площадках для продажи товаров

Какие технологии используют киберпреступники на интернет-площадках для продажи товаров и как правоохранители противостоят такого рода мошенничеству? Ответил полковник милиции Владимир Зайцев – заместитель начальника главного управления по противодействию киберпреступности МВД Беларуси в эфире общественно-политического ток-шоу «Будни» на «Альфа Радио».


В первую очередь, по словам специалиста, злоумышленники применяют метод социальной инженерии. Он заключается в использовании психологических аспектов при давлении на человека. Когда человек хочет продать или купить вещь, он готов предоставить разного рода конфиденциальную информацию, перейти по любым ссылкам. «Злоумышленники этим пользуются, предоставляя человеку желаемое», – объяснил Владимир Зайцев. Мошенники обещают перевести сумму за товар, оставить задаток или доставить вещь на дом.

Киберпреступники часто работают с поддельными фишинговыми ресурсами. Как отметил гость «Будней», такой ресурс «может представлять собой полную копию оригинального сайта – разница будет лишь в одном или нескольких символах в доменном имени». Часто злоумышленники, по словам эксперта, в качестве такого ресурса используют подделки сайта «Белпочты».

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– Основной момент – не нужно переходить по ссылкам, которые предоставляют неизвестные. К любой информации и к лицам, с которыми мы общаемся в сети, следует относиться как к незнакомым. Потому что мы не знаем, кто находится по другую сторону монитора – это может быть злоумышленник, – предупредил Владимир Зайцев и продолжил: – Порой люди, совершая переход по ссылке, не понимают, насколько это значимо. Любой переход по ссылке влечет за собой какие-то действия. Он либо запускает какую-то программу, либо открывает некий ресурс, и наши данные там остаются. Таким образом, [мошенники] отслеживают [жертв], могут и заразить компьютер вредоносным ПО. 

На вопрос, какие меры предпринимает милиция для борьбы с киберпреступностью на подобных площадках, Владимир Зайцев ответил:

– Мы совместно с администрацией подобных ресурсов выработали ряд мер организационно-технического характера. Например, [было введено] ограничение возможности просмотра объявлений с иностранных IP-адресов. [Также предприняты меры], чтобы общение происходило непосредственно на этом ресурсе, потому что злоумышленники часто выводят человека [для разговора] в мессенджеры.

Последнее, по словам специалиста, делается киберпреступниками с целью не дать администрации площадки принять меры в случае выявления мошеннической активности. 

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Ведущая «Будней» Алена Родовская поинтересовалась, какие действия человек должен предпринимать, если понимает, что его обманули. Владимир Зайцев объяснил:

– Если была предоставлена какая-либо конфиденциальная банковская информация, нужно обратиться в свой банк с целью заблокировать карту. Если же сведений никаких не предоставлялось, но был переход по ссылке (в том числе по QR-коду), действия аналогичны. Потому что на устройствах, как правило, установлены различные приложения для доступа к системам дистанционного банковского обслуживания, где имеется информация о реквизитах. Были случаи, когда человек никаких реквизитов не передавал, но переходил по ссылке – злоумышленникам удавалось перехватить доступ к оригинальному интернет-банкингу .

Ток-шоу «Будни» выходит на «Альфа Радио» с 8:00 до 10:00 с понедельника по пятницу. Предметом обсуждения в эфире программы становятся актуальные темы из жизни страны и мира. В дискуссии принимают участие политологи, ученые, общественные деятели и журналисты ведущих СМИ.
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Фото: Михалевич Диана
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