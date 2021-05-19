Эксперт рассказал, какие технологии киберпреступники используют на интернет-площадках для продажи товаров

Подписаться Подписывайся на наш канал в Youtube Смотри видео первым!

Подписаться Подписывайся на наш канал в Youtube Смотри видео первым!

В первую очередь, по словам специалиста, злоумышленники применяют метод социальной инженерии. Он заключается в использовании психологических аспектов при давлении на человека. Когда человек хочет продать или купить вещь, он готов предоставить разного рода конфиденциальную информацию, перейти по любым ссылкам.объяснил Владимир Зайцев. Мошенники обещают перевести сумму за товар, оставить задаток или доставить вещь на дом.Киберпреступники часто работают с поддельными фишинговыми ресурсами. Как отметил гость «Будней», такой ресурсЧасто злоумышленники, по словам эксперта, в качестве такого ресурса используют подделки сайта «Белпочты».– предупредил Владимир Зайцев и продолжил: –На вопрос, какие меры предпринимает милиция для борьбы с киберпреступностью на подобных площадках, Владимир Зайцев ответил:Последнее, по словам специалиста, делается киберпреступниками с целью не дать администрации площадки принять меры в случае выявления мошеннической активности.Ведущая «Будней» Алена Родовская поинтересовалась, какие действия человек должен предпринимать, если понимает, что его обманули. Владимир Зайцев объяснил:Ток-шоу «Будни» выходит на «Альфа Радио» с 8:00 до 10:00 с понедельника по пятницу. Предметом обсуждения в эфире программы становятся актуальные темы из жизни страны и мира. В дискуссии принимают участие политологи, ученые, общественные деятели и журналисты ведущих СМИ.