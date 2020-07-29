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Эксперт рассказал, как защитить смартфон от кибермошенников во время отпуска

Эксперт по кибербезопасности "Лаборатории Касперского" Дмитрий Галов рассказал, как обезопасить свой гаджет от кибермошенников во время отпуска.


Начать нужно с самого простого – установить ПИН-код (Touch ID или Face ID), если это еще не сделано. «Блокировка защитит от несанкционированного доступа к вашим данным», – рассказал эксперт РИА Новости.

Можно установить программу (или соответствующие настройки) для отслеживания местоположения гаджета. Так вы сможете дистанционно заблокировать устройство, если его украдут.

Не стоит делиться личными данными, вводить конфиденциальную и платежную информацию при входе в интернет через общественные открытые точки Wi-Fi. "Если вы хотите активно пользоваться Wi-Fi в поездке, стоит установить VPN  так злоумышленники не смогут получить доступ к данным, которыми вы обмениваетесь в сети", – заявил эксперт.

Он также советует обновить программное обеспечение и приложения на смартфоне еще до поездки. На смартфонах с операционной системой Android стоит установить защиту от актуальных видов угроз: троянов, шифровальщиков, программ-шпионов.

Кроме того, не стоит переходить по сомнительным ссылкам в мессенджерах, соцсетях и браузерах. Устанавливать приложения необходимо только из официальных источников, при этом не стоит давать разрешения, которые совершенно не нужны конкретным приложениям, например доступ к микрофону, приложению-фонарику.

Ну и нелишним будет сделать перед поездкой резервное копирование.

Фото: pixabay


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