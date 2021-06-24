Эксперт рассказал, как западная демократия работает на самом деле

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заявил эксперт. –В качестве примеров спикер привел несколько связанных с Евросоюзом случаев:Вадим Гигин отметил, что подобных примеров можно привести множество, и продолжил ряд аргументов кейсами из современной французской и американской политики.подытожил гость «Будней».Ток-шоу «Будни» выходит на «Альфа Радио» с 8:00 до 10:00 с понедельника по пятницу. Предметом обсуждения в программе становятся самые актуальные темы из жизни страны и мира. В дискуссии принимают участие политологи, ученые, общественные деятели и журналисты ведущих СМИ.