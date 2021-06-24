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Эксперт рассказал, как западная демократия работает на самом деле

В эфире общественно-политического ток-шоу «Будни» на «Альфа Радио» декан факультета философии и социальных наук БГУ Вадим Гигин поделился рассуждениями о том, как на самом деле устроена западная демократия.

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– Нам рассказывают о том, что демократия – это голос большинства, голос народа. А вот и нет. На самом деле, от голоса людей [в некоторых западных государствах] мало что зависит, – заявил эксперт. – Да, они могут привести к власти какую-то партию, которая займет 7-12% [мест в парламенте], но система в Центральной и Восточной Европе (в странах бывшего социалистического блока, которые сейчас состоят в ЕС. – Прим. ред.) построена так, что народ практически ничего не решает. 

В качестве примеров спикер привел несколько связанных с Евросоюзом случаев:

– У всех [государств, которые] вступают в Евросоюз, через 3-5 лет наступает разочарование. Проводятся опросы, [они показывают, что] люди хотят из ЕС выйти, и вроде даже набирают голоса партии евроскептиков. Им дают это сделать? Нет. Проводят референдум о членстве в ЕС? Нет. Посмотрите, как в Европе принималась так называемая Конституция – Лиссабонский договор. Несколько стран проголосовали против. И что? Все равно приняли, не с первого раза, так со второго.

Вадим Гигин отметил, что подобных примеров можно привести множество, и продолжил ряд аргументов кейсами из современной французской и американской политики.

– Если бы действительно существовала модель демократии, которую когда-то описали классики политологии, это было бы круто. Но ее нигде нет, – подытожил гость «Будней».

Ток-шоу «Будни» выходит на «Альфа Радио» с 8:00 до 10:00 с понедельника по пятницу. Предметом обсуждения в программе становятся самые актуальные темы из жизни страны и мира. В дискуссии принимают участие политологи, ученые, общественные деятели и журналисты ведущих СМИ.
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Фото: Михалевич Диана
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