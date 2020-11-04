Гендиректор АНО «Цифровые платформы» Арсений Щельцин рассказал, как понять, что за вами следят через веб-камеру, сообщает РИА Новости.
По словам эксперта, на сегодняшний день тяжело понять, ведется ли за пользователями слежка. Изначально в устройстве был разработан индикатор, который уведомлял о записи, однако мошенники нашли способ, как действовать в обход индикатора.
Щельцин назвал несколько признаков, по которым можно распознать несанкционированную слежку. Прежде всего стоит обратить внимание на зависание устройства в момент включения или подключения к интернету. Не забудьте периодически проверять устройства на наличие программ, которые вы не устанавливали, поскольку бывают случаи, когда приложения самопроизвольно активируют веб-камеру. Кроме того, необходимо следить за актуальностью антивирусных программ на компьютере и обновлять их по мере выхода новой версии.
Также эксперт дал несколько рекомендаций, чтобы не допустить слежки.
Так, по его словам, стоит воздержаться от пользования телефоном там, где вы можете быть не полностью одеты или делать перед веб-камерой компьютера то, что может потенциально вам навредить.
Щельцин также рассказал об использовании более защищенной веб-камеры с аналоговой "закрышкой". Такое устройство помешает несанкционированной съемке.
Фото: pixabay.com
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Эксперт рассказал, как вычислить слежку за вами через веб-камеру
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