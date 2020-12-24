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Эксперт рассказал, как выбрать хорошую селедку

Главное – обращать внимание на условия и сроки хранения рыбы. Об этом рассказал исполнительный директор «Рыбной ассоциации» Александр Фомин, пишет РИА Новости.


Эксперт напомнил, что разделанная сельдь хранится от 30 до 45 суток. Это зависит от упаковки. Ваккуум в этом плане предпочтительнее, потому что продукт в такой упаковке не соприкасается с воздухом и не окисляется. А если вы решили купить рыбу в пластиковой банке, обратите внимание на герметичность емкости.

«Если селедка в банке просто закрыта крышкой, то ее можно есть не более месяца с даты изготовления. А дальше начинаются «пляски». Мы не знаем, в каких условиях она хранилась, температура должна быть, как в холодильнике, не выше 5 градусов. Если витрина в магазине с соответствующей температурой вызывает у вас доверие, значит, можно брать даже в последний день перед окончанием срока. А если селедка хранилась просто при комнатной температуре, то она могла испортиться», – предостерег Фомин.

Кроме того, выбирая селедку, нужно понимать, для чего она будет применяться. В преддверии Нового года самый актуальный вопрос – знаменитый салат, где рыба подается «под шубой».

«Для селедки под шубой вряд ли нужны какие-то соусы и добавки, вам нужна просто соленая классическая селедка. В той сельди, которая кусочками продается в банках, бывает еще и масло, но это не так страшно. Но если в рыбе в качестве добавок ‒ сорбиновая или бензойная кислота, она точно не нужна», – пояснил специалист.

А если вы решили покупать цельную рыбу и разделывать ее самостоятельно, обязательно выбирайте упругую и крепкую.

Фото: pixabay.com
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