Высокие температуры опасны не только для людей, но и для их смартфонов. Как уберечь гаджеты от жары, рассказал РИА Новости директор регионального инжинирингового центра SafeNet Национальной технологической инициативы (НТИ) Денис Кувиков.
– Если телефон или планшет начал нагреваться, не нужно стараться охладить устройство, поскольку "шоковая терапия" может окончательно убить его. Я советую поместить телефон в прохладное место, снять чехол и дать ему самостоятельно остыть. Также следует выключить все приложения, в том числе работающие в фоновом режиме, отключить передачу данных. Не будет лишним проверить смартфон с помощью антивируса: перегрев может быть связан с работой скрытого вредоносного ПО, – объяснил специалист.
Он добавил, что некоторые виды аккумуляторов могут загореться под воздействием высоких температур даже в кармане.
Фото: pixabay.com
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Эксперт рассказал, как спасти телефон при перегреве
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